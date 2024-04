DOPPIO SCONTO su questi due microfoni wireless!

Se state cercando un microfono per aggiornare il vostro set-up di registrazione, oggi Amazon propone un'offerta su due microfoni wireless di IUMAKEVP, disponibili su Amazon al prezzo di 20,58€ rispetto al costo originale di 21,66€. Inoltre, potete approfittare di un coupon in pagina per ottenere uno sconto extra del 5% sul vostro acquisto arrivando al prezzo di 19,55€. Questi microfoni plug-and-play offrono compatibilità universale, perfetti per iPhone, iPad, telefoni Android e laptop. Potete registrare due sorgenti sonore simultaneamente, ideali per interviste o sessioni di creazione di contenuti a due persone. Grazie al chip intelligente per la riduzione del rumore, registrano un suono chiaro anche in ambienti rumorosi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 22 luglio, salvo esaurimento.

Set con due microfoni wireless IUMAKEVP, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta della soluzione ideale per le persone che si trovano a registrare podcast, video per YouTube, TikTok o Facebook e interviste con una o più persone. Grazie alla compatibilità universale, che non richiede Bluetooth o applicazioni specifiche per funzionare, sono adatti a un'ampia varietà di dispositivi tra cui iPhone, iPad, telefoni Android, laptop, MacBook e persino GoPro e fotocamere. Adatti per creatori di contenuti digitali, giornalisti e per chi ha bisogno di un sistema di registrazione mobile e di facile uso.

Aggiungete a ciò l'autonomia di 8 ore e la possibilità di monitorare in tempo reale, e otterrete uno strumento affidabile per le vostre sessioni di lavoro più lunghe e impegnative. Si tratta di un investimento accessibile per professionisti e appassionati che cercano di migliorare la loro produzione audio.

Al prezzo di 19,55€, questi due microfoni wireless rappresentano un'offerta ideale per chi cerca una soluzione audio facilmente compatibile con una vasta gamma di dispositivi. La semplicità plug and play, unita alla funzionalità di registrazione dual-mic, riduzione attiva del rumore e l'ampia autonomia lo rendono perfetti per live streaming e produzioni video. Ricordatevi di attivare il coupon!

