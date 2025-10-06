Bandai ha annunciato l’apertura dei preordini per la nuova Figuarts Zero dedicata a Doma, la Seconda Luna Crescente tra i demoni più carismatici di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Realizzata da Tamashii Nations, questa statua cattura alla perfezione l’essenza glaciale e affascinante del personaggio, noto per la sua calma imperturbabile e per uno stile di combattimento tanto elegante quanto letale.

Doma - Figuarts Zero

Alta circa 23 cm, la Figuarts Zero di Doma lo ritrae in una posa dinamica e maestosa, mentre impugna i suoi iconici ventagli da guerra. Attorno a lui si sviluppano spettacolari turbini d’acqua ghiacciata, resi attraverso materiali semitrasparenti che ricreano un suggestivo effetto di movimento. Il risultato è una composizione di grande impatto visivo, che unisce realismo e potenza scenica, in pieno stile Figuarts Zero.

Il lavoro di scultura e pittura è di altissimo livello: il kimono del personaggio risplende di dettagli e decorazioni raffinate, mentre l’espressione del volto racchiude alla perfezione il dualismo che contraddistingue Doma — una grazia quasi divina che cela una natura spietata e crudele. La qualità delle finiture, insieme al sapiente utilizzo di effetti traslucidi, conferisce alla statua una presenza scenica notevole, rendendola un pezzo imprescindibile per ogni collezionista.

Come da tradizione della linea Figuarts Zero, anche questa proposta è una statua fixed pose, pensata per esaltare l’impatto visivo piuttosto che l’articolazione. Ideale sia come elemento centrale in una vetrina dedicata ai demoni delle Lune Crescenti, sia accanto alle altre figure di Demon Slayer, la Figuarts Zero di Doma rappresenta una perfetta sintesi tra eleganza e potenza.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

I preordini in Italia sono stati aperti da Cosmic Group, distributore ufficiale di Tamashii Nations. Il lancio in Giappone è previsto per aprile 2026, con arrivo sul mercato italiano stimato per giugno 2026. Il prezzo indicativo sarà di circa 110,00 euro. Una realizzazione che promette di diventare uno dei pezzi più iconici della linea per tutti i fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.