Dipositivi sempre carichi, con questo powerbank magnetico IN OFFERTA! (-40%)

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di acquistare il powerbank magnetico Anker Zolo a soli 30€, grazie al coupon sconto del 40% applicabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un accessorio perfetto per ricaricare i vostri dispositivi in modo rapido e pratico, ovunque vi troviate.

Il powerbank Anker Zolo offre una capacità di 10.000mAh, ideale per garantire fino a due ricariche complete per un iPhone 15. Con una potenza di ricarica rapida fino a 30W tramite il cavo USB-C integrato e la possibilità di ricaricare wireless a 7,5W, avrete a disposizione velocità e comodità in un unico dispositivo. Il design magnetico lo rende particolarmente adatto per l'uso con gli ultimi modelli di iPhone, assicurando una connessione stabile e sicura.

Non è solo potente, ma anche estremamente pratico. Il supporto regolabile consente di posizionare lo smartphone con l’angolazione perfetta per guardare video, partecipare a videochiamate o seguire le vostre serie preferite. Inoltre, il cavo USB-C ergonomico con design a 90 gradi è pensato per garantire una presa confortevole e resistere a lungo, superando 10.000 piegamenti senza problemi.

Non perdete l’opportunità di portare a casa il powerbank magnetico Anker Zolo, un alleato indispensabile per la ricarica in movimento. Con il coupon sconto del 40%, lo trovate su Amazon a soli 30€. Affrettatevi, offerte così non durano a lungo!