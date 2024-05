Tastiera gaming con 19 modalità di retroilluminazione a 31€!

State cercando una tastiera da gaming compatta, elegante ed ergonomica? La Dierya ‎DK61SE potrebbe essere la scelta ideale, soprattutto ora che Amazon offre uno sconto del 10% sul prezzo originale, portandola a soli 31,49€. Questo affare è disponibile per un tempo limitato, quindi conviene approfittarne subito. Realizzata meccanicamente nel formato 60%, la tastiera offre ben 19 modalità di retroilluminazione, rendendola una proposta davvero interessante per i gamer.

Dierya DK61SE, chi dovrebbe acquistarla?

La Dierya ‎DK61SE è una soluzione ideale per chi cerca una tastiera da gaming compatta senza compromessi su prestazioni e funzionalità. Con il suo layout minimalista di 61 tasti, interamente programmabili tramite combinazioni di tasti, è perfetta per gli appassionati di giochi che desiderano massimizzare lo spazio sulla scrivania. La tastiera garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva grazie alla funzione anti-ghosting e a una velocità di polling di 1000 Hz.

La retroilluminazione monocromatica blu ghiaccio con 19 modalità di illuminazione offre un tocco di eleganza, consentendo personalizzazioni secondo i gusti personali o le esigenze di visibilità in diverse condizioni di luce. Inoltre, grazie al design ergonomico e ai tasti a scaletta, la Dierya ‎DK61SE assicura un comfort duraturo, rendendola adatta non solo ai gamer ma anche per chi trascorre molte ore al computer.

Proposta a soli 31,49€, offre un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo. Inoltre, la Dierya ‎DK61SE è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows, Mac OS (per la digitazione e l'uso in ufficio) e Linux. Un servizio di assistenza post-vendita affidabile completa le sue caratteristiche, rendendola un'opzione consigliata per chi cerca una tastiera da gaming affidabile, ergonomica e versatile.

Vedi offerta su Amazon