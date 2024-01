DOPPIO SCONTO su questa dash cam su Amazon! -38€

Se state cercando una dash cam di alta qualità per la vostra auto e volete risparmiare senza compromettere le prestazioni, questa offerta Amazon fa al caso vostro. Grazie a un doppio sconto, potrete portarvi a casa la dash cam compatta e performante della GKU, molto apprezzata su Amazon, a soli 71,99€. Questo prezzo è possibile sia grazie a uno sconto del 27% offerto da Amazon che a un coupon sconto aggiuntivo del 10%, che troverete vicino al prezzo.

Dash cam GKU, chi dovrebbe acquistarla?

Questa dash cam è perfetta per ogni tipo di automobilista, dal viaggiatore assiduo a chi usa l'auto per brevi tragitti quotidiani. La GKU offre registrazioni nitide in ogni situazione, con una risoluzione di 2,5K per la camera frontale e 1080P per quella posteriore. È raro trovare una dash cam doppia a un prezzo così accessibile, motivo per cui ve la raccomandiamo caldamente.

Inoltre, dispone di visione notturna avanzata, una telecamera frontale con un ampio angolo di 170° e un'app dedicata che facilita la trasmissione in diretta e la condivisione sui social.

Include anche una pratica funzione di monitoraggio del parcheggio operativa 24 ore su 24, per una maggiore sicurezza anche quando non usate l'auto per giorni. Dotata di sensore G, salva automaticamente i video in caso di collisione, offrendovi massima protezione. La dash cam GKU viene fornita con una micro SD inclusa nel prezzo, permettendovi di installarla e utilizzarla immediatamente. Con tutte queste caratteristiche, specie considerando la camera aggiuntiva, è un'opzione davvero vantaggiosa, soprattutto ora che beneficia di un doppio sconto per un prezzo molto conveniente.

Nota Bene: Ricordate di attivare il coupon sulla pagina del prodotto, subito sotto il prezzo, per approfittare dello sconto completo.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!