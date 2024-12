Da Feltrinelli 2 set LEGO in sconto del 30%! Mettili subito nel carrello!

Amanti dei mattoncini, è arrivato il momento di approfittare di un’offerta imperdibile: fino al 18 dicembre, acquistando 2 set LEGO online da Feltrinelli, otterrete uno sconto del 30%! Una promozione perfetta per riempire di magia il Natale di grandi e piccini, con set ideali da mettere sotto l’albero o da regalare agli appassionati di ogni età.

Vedi offerta su Feltrinelli

Offerte Feltrinelli sui set LEGO, perchè approfittarne?

Scegliete tra una selezione imperdibile di set LEGO disponibili immediatamente e lasciati conquistare dalla possibilità di costruire, creare e immaginare. Dalle avventure più iconiche alle riproduzioni più sorprendenti, i LEGO sono sempre un regalo apprezzato e un must-have per gli amanti del genere.

L’offerta è semplicissima: aggiungete 2 set LEGO al carrello e lo sconto del 30% verrà applicato automaticamente prima di completare l’ordine. Non c’è bisogno di codici o voucher, basta solo scegliere i vostri preferiti e approfittare dell’occasione!

Non perdete tempo, però: la promozione è valida solo fino al 18 dicembre e i set più desiderati potrebbero esaurirsi velocemente. Fatevi un regalo e assicurate ai vostri cari un Natale indimenticabile, fatto di creatività e divertimento con i mattoncini più famosi del mondo. Cosa aspettate? Correte sul sito Feltrinelli e mettete subito i vostri set LEGO preferiti nel carrello!

Tra gli articoli in sconto spicca il set LEGO Icons Piantine, un affascinante kit della Collezione Botanica con fiori artificiali in vaso color terracotta. Con questo set, potrete costruire 9 piante basate su specie di zone aride e tropicali, perfette per decorare casa o ufficio senza bisogno di manutenzione. Un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza di costruzione rilassante o un regalo originale e sostenibile, grazie agli elementi in plastica vegetale realizzati con canna da zucchero proveniente da fonti rinnovabili.

Un’altra opzione da non perdere è il LEGO Star Wars 75391 Microfighter Y-wing di Captain Rex, ideale per i giovani fan di Star Wars. Questo set per bambini da 6 anni in su include la mini nave giocattolo Y-wing, dotata di cabina di pilotaggio e shooter, oltre alla minifigure del Capitano Rex con i suoi blaster. Perfetto per avventure intergalattiche e per iniziare la propria collezione LEGO Star Wars, il set si completa con l’app LEGO Builder, che offre istruzioni interattive e strumenti di costruzione avanzati.

Infine, vi segnaliamo l’offerta su LEGO Harry Potter 76439 Olivander e Madama McClan: Abiti per Tutte le Occasioni, un magico kit per bambini dagli 8 anni in su che porta Diagon Alley direttamente nelle vostre mani. Questo set include i negozi in mattoncini di Olivander, con bacchette, scale e dettagli incantevoli, e di Madama McClan, ricco di manichini, cappelli e mantelli. Con 6 minifigure di personaggi iconici e la possibilità di collegare il set ad altri modelli di Diagon Alley, le avventure magiche non avranno fine!

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: correte sul sito di Feltrinelli e riempite il carrello con i vostri set LEGO preferiti. Ma affrettatevi: la promozione è valida solo fino al 18 dicembre, e i set più desiderati potrebbero esaurirsi presto!

