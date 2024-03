DA COLLEZIONE! Il Tempio dell’Idolo d’Oro di Indiana Jones di LEGO a 120€!

Se siete fan del celebre archeologo Indiana Jones, ecco un'offerta per voi! Su Amazon è presente Il Tempio dell’Idolo d’Oro di Indiana Jones di LEGO, un set di costruzione che vi catapulterà nell'emozionante scena d'apertura del film "I Predatori dell'Arca Perduta", con 1545 pezzi per ricreare dettagliatamente il celebre tempio, comprese funzioni interattive come l'abbassamento e l'illuminazione dell'idolo. Incluso nel set, troverete anche quattro minifigure dei personaggi del film. Originariamente a 134,99€, è ora disponibile a soli 120,20€, permettendovi di risparmiare con uno sconto dell'11%. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiungere un pezzo da collezione LEGO e di rivivere le avventure di Indiana Jones.

Il Tempio dell’Idolo d’Oro di Indiana Jones LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit non solo offre l'opportunità di ricostruire una delle scene più iconiche dei film di Indiana Jones, ma si rivela anche una sfida appagante per i costruttori adulti grazie alla sua ricchezza di dettagli e meccanismi interattivi, come l'idolo che si abbassa e si illumina o il muro che crolla. Con 1545 pezzi, Il Tempio dell’Idolo d’Oro soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di costruzione avvincente, che metta alla prova le proprie abilità e arricchisca la propria collezione con una riproduzione fedele e funzionale.

Include 4 minifigure: Indiana Jones, Satipo, Dottor Belloq e un guerriero di Hovitos permettendo di ricreare le avventure e le sfide vissute da Indiana nel tentativo di recuperare l'idolo d'oro. Nel set anche una base con quattro manopole per attivare funzioni speciali: dalla caduta dell'idolo all'illuminazione, fino al crollo di un muro e alle avvincenti fughe di Indiana Jones, incluso il suo inseguimento da un enorme masso.

Disponibile al prezzo di 120,20€, rispetto al costo originale di 134,99€, Il Tempio dell’Idolo d’Oro di Indiana Jones di LEGO è una scelta eccellente per i fan di Indiana Jones che cercano una sfida costruttiva arricchita da dettagli fedeli e meccanismi interattivi. Che sia per voi stessi o come uno splendido regalo, vi trasporterà direttamente nell'universo di uno dei più amati eroi del cinema. Vi consigliamo vivamente questo set per rivivere le avventure di Indiana Jones e aggiungere un pezzo unico alla vostra collezione LEGO.

Vedi offerta su Amazon