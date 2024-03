Cyberghost VPN scontata dell'82% + 2 mesi GRATIS sul piano biennale!

In questo momento, CyberGhost, un'azienda di rilievo nel campo dei servizi VPN, lancia una proposta irrinunciabile esclusivamente dedicata al suo piano biennale. La promozione in atto propone uno sconto eccezionale dell'82%, rappresentando uno degli abbassamenti di prezzo più significativi offerti finora. Per rendere l'offerta ancora più attraente, CyberGhost incrementa il valore aggiungendo 2 mesi extra gratuiti al pacchetto, permettendovi così di beneficiare di un totale di 26 mesi di servizio VPN al modico prezzo di appena 2.19€ al mese. Ma c'è di più: con un supplemento di soli 1€ mensili, si ha la possibilità di accedere alla Security Suite per Windows, elevando notevolmente il livello di sicurezza offerto.

Cyberghost VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

CyberGhost rappresenta la soluzione ideale per chi pone al centro delle proprie priorità la protezione della privacy online. Attraverso una crittografia avanzata, CyberGhost nasconde le vostre attività su internet sia agli occhi dei fornitori di servizi Internet sia a quelli di eventuali osservatori non autorizzati. È, inoltre, un alleato prezioso per gli appassionati di streaming internazionale, consentendo l'accesso a contenuti altrimenti limitati per ragioni geografiche.

Grazie ai server ottimizzati per lo streaming, CyberGhost facilita l'accesso e la fruizione fluida di serie TV e film preferiti da qualunque parte del mondo. L'opzione aggiuntiva della Security Suite, disponibile a un prezzo vantaggioso, rafforza la difesa contro attacchi DDoS, malware, tracciamenti indesiderati e altre minacce online, garantendo una navigazione ancor più sicura e protetta.

Con l'offerta di estendere la durata dell'abbonamento e di includere mesi gratuiti, approfittare di CyberGhost in questo momento diventa particolarmente conveniente. Data la natura limitata di questa promozione, si suggerisce di cogliere al volo questa opportunità per assicurarsi una delle migliori protezioni VPN sul mercato a un prezzo irripetibile.

Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

