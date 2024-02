Custodia Switch Super Mario, CHE PREZZO! Oggi -15%

Oggi Amazon propone un'ottima offerta per gli appassionati di videogiochi che desiderano proteggere la propria console Nintendo Switch senza rinunciare allo stile e al design. Infatti, grazie a uno sconto del 15% attivabile tramite coupon, oggi potete acquistare la custodia di Super Mario a soli 17€! Compatibile con Nintendo Switch e Switch OLED, vi catturerà con il suo design compatto ma elegante ispirato all'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi. Questa custodia non solo è in grado di contenere fino a 10 cartucce di gioco, ma offre anche un'eccellente protezione grazie al suo robusto guscio in EVA e tessuto denim. Le due cinghie elastiche presenti all'interno evitano cadute accidentali, mentre l'imbottitura interna protegge lo schermo dai graffi.

Custodia di Super Mario per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

La custodia di Super Mario del marchio Palpow può rivelarsi un ottimo acquisto per chiunque sia in possesso di una console Nintendo Switch e desideri proteggerla al meglio da qualsiasi tipo di danno accidentale. Grazie ai suoi 10 scomparti dedicati ai giochi, permette di avere i propri titoli preferiti sempre a portata di mano, mentre le 2 fasce elastiche assicurano che la console rimanga ferma e protetta, anche durante gli spostamenti.

Il design compatto e il materiale resistente la rendono perfetta per chi ama viaggiare senza preoccupazioni, assicurando una protezione completa da urti, cadute e acqua. Il tocco nostalgico, che ricorda il mondo di Super Mario, aggiunge un tocco di stile, perfetto per chi desidera proteggere la console senza rinunciare al design.

Oggi, approfittando del coupon offerto da Amazon, potete risparmiare il 15% sull'acquisto della custodia di Super Mario e pagarla solamente 17€!

Nota: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Vedi offerta su Amazon