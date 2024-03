COUPON SCONTO di 80€ su questo Proiettore 5G Bluetooth Yaber!

Se state cercando un proiettore per il vostro intrattenimento domestico, il Proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth Yaber, con risoluzione nativa 1080p e luminosità di 9800 lumen, è attualmente in offerta su Amazon. Questo modello supporta la proiezione video 4K, garantendo una qualità dell'immagine tre volte superiore rispetto ai proiettori 720p. Dotato di tecnologie avanzate per la proiezione dello schermo via Wi-Fi 5G o Bluetooth, offre anche una correzione trapezoidale a 4 punti e una funzione di zoom digitale, rendendolo l'ideale per trasformare qualsiasi spazio in una sala cinema. Grazie al coupon disponibile sulla pagina, potete approfittare di uno sconto di 80€, rendendo l'acquisto ancora più conveniente. Non perdete l'occasione di portare a casa questa esperienza cinematografica di alta qualità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere lo sconto di 80€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 14 marzo, salvo esaurimento.

Proiettore Wi-Fi 5G Bluetooth 4K di YABER, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Proiettore Yaber si rivolge agli appassionati di cinema in casa che desiderano un'esperienza di visione di qualità superiore senza uscire dal comfort del proprio soggiorno. Con una risoluzione nativa di 1920x1080p, 9800 lumen di luminosità e un rapporto di contrasto di 15000:1, questo proiettore porta la qualità dell'immagine a un livello superiore, rendendolo ideale per chi non si accontenta di meno del massimo in termini di chiarezza e dettagli. La compatibilità con il 4K e la tecnologia di miglioramento dell'immagine arricchiscono ulteriormente la festa visiva, adatta sia per i puristi del cinema che per chi ama immergersi nelle lunghe sessioni di gaming, grazie anche alla possibilità di connessione a dispositivi come Xbox e PS5.

Per gli amanti della tecnologia e della connettività, il Proiettore Yaber offre un'ampia gamma di opzioni. La proiezione dello schermo wireless e il supporto 5G assicurano una trasmissione dell'immagine fluida e senza latenze, ideale per lo streaming dei vostri film preferiti o per condividere contenuti direttamente da dispositivi iOS e Android. La correzione trapezoidale a 4 punti e la funzione zoom digitale soddisfano le esigenze di chi cerca flessibilità nella configurazione del proiettore, permettendo di adeguare l'immagine a qualsiasi ambiente, sia esso una sala dedicata o un accogliente angolo del soggiorno. Inoltre, l'inclusione di una borsa rende questo proiettore facilmente trasportabile, ideale per portare l'esperienza del cinema all'aperto o nelle riunioni familiari.

Al costo di 199,99€, il Proiettore Yaber si distingue per le sue caratteristiche avanzate che lo rendono una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di home cinema di alta qualità. La sua facilità d’uso, le funzionalità innovative, e la lunga durata della lampada offrono un valore aggiunto notevole. Che sia per feste in giardino o maratone di film in salotto, vi garantirà una visione impareggiabile. Vi consigliamo sicuramente l'acquisto ma ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon