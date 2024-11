Costruisci la Ford GT 2022 LEGO a 90€ e sfreccia nel salotto di casa!

La Ford GT 2022 LEGO vi offre un'esperienza unica di costruzione, rappresentando una fedele replica in scala 1:12 del modello originale con dettagli come il motore V6 con pistoni mobili, le sospensioni indipendenti e lo sterzo frontale. Questo modellino, perfetto da esporre grazie al suo design iconico blu scuro con strisce bianche, è oggi disponibile su Amazon al prezzo speciale di 89,99€ invece di 119,99€, consentendovi di risparmiare il 25%. È l'idea regalo ideale per gli appassionati di automobili e costruttori LEGO adulti che amano le sfide.

Ford GT 2022 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Ford GT 2022 LEGO è l'acquisto perfetto per gli appassionati di automobilismo e di modellismo, nonché per i fan delle costruzioni LEGO alla ricerca di una sfida avvincente. Con dettagli minuziosi ripresi dalla supercar reale come il motore V6 con pistoni mobili, sospensioni indipendenti e lo sterzo funzionante, questo set offre un'esperienza di costruzione complessa e soddisfacente. È ideale per adulti che desiderano dedicare tempo ad un hobby che stimola la concentrazione e la pazienza, oltre ad essere una magnifica aggiunta alla collezione di qualsiasi amante di auto sportive.

Questo modello, inoltre, non è solo un kit da costruire, ma un pezzo da esporre con orgoglio in casa o in ufficio grazie al suo design iconico in classico colore blu scuro con strisce bianche. Le dimensioni imponenti del modello in scala 1:12, che misura 9 cm di altezza, 39 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza, ne fanno un'opera d'arte che cattura l'attenzione in ogni stanza. La combinazione di passione per le supercar e per il mondo LEGO rende la Ford GT 2022 LEGO un'idea regalo perfetta per Natale, compleanni o anniversari. Chi ha una passione per le auto da collezione e l'ingegneria delle costruzioni LEGO troverà in questo set un'esperienza unica e gratificante.

Al prezzo di 89,91€ invece di 119,99€, la Ford GT 2022 LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di supercar e set LEGO. Con la sua attenzione al dettaglio e alla progettazione autentica, questo modellino offre ore di costruzione immersiva e si trasforma in un capolavoro da esporre. È l'idea regalo ideale per gli adulti che adorano rilassarsi creando qualcosa di unico, rendendolo un must-have per completare una collezione di veicoli LEGO.

Vedi offerta su Amazon