Cosmic Red: il DualSense che infiamma le tue partite, oggi COSTA SOLO 54,90€!

Cercate un controller per PS5 e PC? Il DualSense, l'innovativo controller wireless per PS5, è disponibile nell'edizione Cosmic Red. Dotato di feedback aptico, effetti grilletto dinamici, microfono integrato e il tasto "Crea", DualSense è progettato per offrire un livello di interazione e comfort senza precedenti. Sentite una connessione fisica con le vostre azioni sullo schermo attraverso diversi livelli di forza e tensione.

DualSense Cosmic Red, chi dovrebbe acquistarlo?

DualSense è un accessorio imprescindibile per tutti gli appassionati di videogiochi in possesso di una console PlayStation 5. Questo controller è consigliato a chi desidera fare un salto qualitativo nella propria modalità di gioco, grazie al feedback aptico e agli effetti grilletto dinamici che garantiscono un'immersività senza precedenti.

Allo stesso modo, DualSense si rivela perfetto per i giocatori che vogliono rimanere connessi con amici e la comunità online, grazie al microfono integrato e alla possibilità di disattivare l'acquisizione audio con un semplice tocco. I creatori di contenuti apprezzeranno particolarmente il tasto "Crea", che consente una produzione e condivisione fluida delle proprie avventure di gioco, aprendo le porte a un mondo di possibilità in fatto di streaming e storytelling digitale. Inoltre, per chi cerca la comodità oltre alla funzionalità avanzata, la possibilità di ricarica tramite USB Type-C durante l'uso garantisce lunghe ore di gioco senza interruzioni.

DualSense è un acquisto consigliato per chi cerca di portare la propria esperienza di gioco su PS5 a un nuovo livello. Grazie alle sue funzionalità innovative e al design ergonomico, si colloca tra gli accessori indispensabili per la nuova generazione di console.

