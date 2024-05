Date un nuovo slancio al vostro PC con 32 GB di RAM Corsair

Se avete una scheda madre di qualità che supporta le memorie RAM DDR4 e il vostro computer necessita di più RAM per gestire nuovi software impegnativi - o per eseguire più programmi contemporaneamente con fluidità - potrebbe essere il momento giusto per approfittare della Gaming Week di Amazon. Durante questo evento, le Corsair Vengeance RS sono disponibili a soli 79,99€, un'opportunità di risparmio molto interessante rispetto al prezzo medio di 110,40€ per il kit da 32GB.

Corsair Vengeance RS 32GB, chi dovrebbe acquistarle?

Queste memorie sono un'ottima aggiunta per chi vuole potenziare le prestazioni del proprio computer desktop, soprattutto per i gamer e i professionisti che usano software molto esigenti. Compatibili con le serie Intel & AMD 300/400/500, sono perfette per chi cerca di massimizzare la larghezza di banda e i tempi di risposta del proprio sistema, garantendo un'esperienza di utilizzo fluida e senza interruzioni.

Con anche la possibilità di un'illuminazione RGB dinamica, personalizzabile tramite il software CORSAIR iCUE, queste memorie non solo migliorano le prestazioni del PC ma ne esaltano anche l'estetica, permettendovi di sbizzarrirvi e dare un tocco di colore alle vostra configurazione, se magari usate un case in vetro che permette di ammirare i componenti al suo interno.

Per gli utenti che apprezzano sia le prestazioni che lo stile del proprio setup, le Corsair Vengeance RS sono allora la scelta perfetta. Considerando poi che oggi potete acquistarle risparmiando il 28% sul costo di listino e il 13% sul prezzo basso più recente, si tratta di un'offerta interessante da non farsi sfuggire, se volete dare un nuovo slancio al vostro computer.

