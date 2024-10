Con questa smart TV Samsung 4K 85" porti il cinema nel tuo salotto a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se siete alla ricerca di un televisore di dimensioni eccezionali e dalle prestazioni all'avanguardia, l'offerta attuale su Amazon inerente alla smart TV Samsung QE85Q70DAUXZT da 85 pollici potrebbe fare al caso vostro. Disponibile al prezzo ridotto di soli 1.599€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo mediano di 1.799€, questa smart TV unisce tecnologie avanzate, qualità visiva straordinaria e un design elegante, ideale per chi vuole creare un’esperienza home cinema di alto livello nel proprio salotto. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming 4K per ulteriori consigli.

Samsung QE85Q70DAUXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung QE85Q70DAUXZT è una smart TV QLED 4K che combina la qualità visiva della tecnologia Quantum Dot con la potenza del Quantum Processor 4K Lite, per garantire una risoluzione 4K ottimizzata e colori vividi e realistici a ogni livello di luminosità. Il display da 85 pollici offre un’esperienza visiva immersiva, perfetta sia per la visione di film che per il gaming ad alta definizione. Il design AirSlim è particolarmente sottile e si integra facilmente in qualsiasi ambiente, grazie anche a un sistema di gestione dei cavi che riduce al minimo l’ingombro, mantenendo l’area circostante pulita e ordinata.

Questo modello Samsung si distingue anche per le sue capacità di gaming. Il Motion Xcelerator 120Hz permette di godere di immagini fluide e dettagliate durante le sessioni di gioco, rendendo ogni movimento ancora più coinvolgente. Inoltre, con il supporto FreeSync Premium e l’accesso diretto al Gaming Hub, potrete gestire i vostri giochi preferiti in modo semplice e rapido, senza compromessi sulla qualità. La Game Bar integrata offre un controllo rapido sulle impostazioni di gioco, permettendo di personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze.

L'audio di questa smart TV è altrettanto avanzato, grazie alla tecnologia OTS Lite (Object Tracking Sound Lite), che offre un effetto sonoro 3D sincronizzato con l'azione su schermo, per una maggiore immersione. Inoltre, con Q-Symphony, potrete sincronizzare l'audio della TV con una soundbar Samsung compatibile (non inclusa) per un’esperienza sonora ancora più ricca e avvolgente. La funzione Adaptive Sound Pro regola automaticamente l'audio in base alla tipologia di contenuto, restituendo un suono autentico e fedele alle intenzioni dell'artista.

Acquistare la Samsung QE85Q70DAUXZT a soli 1.599€ su Amazon è un’opportunità da cogliere al volo per chi desidera una smart TV di ultima generazione, perfetta per chi ama film, serie TV e giochi in alta definizione. Non lasciatevi sfuggire questa offerta limitata e portatevela a casa ora a un super prezzo.

