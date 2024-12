Colori vividi, gameplay fluido: ASUS TUF Gaming VG27AQ1A è SCONTATO del 55%!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che offra prestazioni straordinarie, l’ASUS TUF Gaming VG27AQ1A è ciò che fa per voi! Su Amazon è in sconto a soli 212,34€, invece di 469,00€, con un risparmio di oltre 250€. Un’opportunità unica per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore!

Questo monitor da 27" con tecnologia IPS WQHD offre una risoluzione nitida e dettagliata, ideale per ogni tipo di gioco. Con una frequenza di aggiornamento di 170Hz, assicura un gameplay fluido e reattivo, perfetto per i giocatori professionisti. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), combinata con G-SYNC, elimina ghosting e tearing, garantendo immagini nitide e una fluidità eccezionale. Inoltre, grazie alla tecnologia VRR (Refresh Rate Variabile), il monitor si adatta dinamicamente al frame rate della scheda video, migliorando ulteriormente la qualità del gioco.

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A non è solo performance, ma anche qualità visiva: compatibile con lo standard HDR10, offre colori vividi e una luminosità superiore rispetto ai monitor tradizionali. Inoltre, grazie alla tecnologia Shadow Boost, le aree scure vengono illuminate senza alterare i colori nelle zone più chiare, permettendovi di scoprire i dettagli nascosti e scovare i nemici nell’ombra.

Non perdere questa straordinaria offerta: ASUS TUF Gaming VG27AQ1A è disponibile a soli 212,34€, invece di 469,00€, grazie a uno sconto del 55%! Affrettatevi, questa occasione potrebbe svanire presto!