Cluedo a solo 30€: un classico che non passa mai di moda!

Immergetevi nel mistero con Cluedo, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 29,99€ invece di 35,99€. Questa emozionante offerta vi porta a risparmiare il 17% sull'acquisto del classico gioco di indagine che vi coinvolgerà in ore di divertimento, mettendo alla prova la vostra abilità di deduzione. Cluedo vi invita a risolvere un mistero muovendovi da una stanza all'altra per scoprire l'identità dell'assassino. Con nuove regole e una versione per due giocatori piena di risvolti intriganti, ogni partita è un'avventura unica. Non perdete l'opportunità di aggiungere questo titolo alla vostra collezione di giochi da tavolo.

Cluedo, chi dovrebbe acquistarlo?

Cluedo è un gioco da tavolo classico, adatto per chi ama il mistero e l'investigazione. Consigliato a partire dagli 8 anni in su, è perfetto sia per le famiglie che per le serate tra amici. Può essere giocato da 2 a 6 partecipanti, rendendolo flessibile sia per situazioni intime che per gruppi più numerosi. Questa ultima edizione aggiunge nuovi elementi che rinfrescano il gameplay, come regole aggiornate per le partite in due e spazi bonus che rendono il gioco più dinamico e rapido.

Offre una sfida intrigante dove sei sospetti e un numero infinito di combinazioni portano alla sola soluzione corretta. Movimenti strategici da una stanza all'altra della casa, insieme all'uso di tattiche di indagine, bluff e un pizzico di fortuna coi dadi sono cruciali per vincere. Il contenuto della confezione include tutto il necessario per immergersi direttamente nel mistero: tabellone, gettoni, carte, dadi e le istruzioni per giocare.

Al prezzo di 29,99€, Cluedo è il perfetto gioco di società per chi ama i gialli e le strategie, ideale per serate in famiglia o con gli amici. Il mix tra logica e deduzione lo rende consigliato a tutte le persone che cercano un'esperienza coinvolgente e sempre diversa. Consigliamo l'acquisto di Cluedo per aggiungere un tocco di suspense e divertimento alle vostre serate.

Vedi offerta su Amazon