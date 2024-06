CHE PREZZO! Monitor ASUS TUF Gaming a soli 189€!

State pensando di acquistare un nuovo monitor da gaming per migliorare il vostro setup? Oggi potete trovare su Mediaworld un'offerta che fa proprio al caso vostro! Infatti, ASUS TUF Gaming è ora disponibile al prezzo imperdibile di 189€ anziché 219,99. Questo monitor da 27 pollici offre una risoluzione QHD (2560x1440), una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e integra le tecnologie ELMB Sync, FreeSync Premium e G-Sync per garantire un gameplay fluido e immagini di alta qualità senza tearing né ghosting.

ASUS TUF Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza immersiva e professionale troveranno in questo monitor un alleato di valore. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento elevata di 180 Hz e alla risoluzione QHD (2560x1440) su un display da 27 pollici, questo monitor non è solo ideale per i giochi ad alta velocità, come gli sparatutto in prima persona o i titoli sportivi, ma anche per quelli che richiedono dettagli grafici elevati.

Inoltre, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), insieme alla compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync, assicura una riduzione significativa di ghosting e tearing, garantendo così una visualizzazione più pulita e meno affaticante per gli occhi, anche durante le più lunghe sessioni di gioco. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per i giocatori esigenti che non vogliono compromessi in termini di prestazioni e qualità dell'immagine. Se vi identificate in questa descrizione e cercate un monitor che possa portare la vostra esperienza di gioco a livelli superiori, ASUS TUF Gaming potrebbe essere la scelta perfetta per voi.

Disponibile al prezzo super scontato di 189€, ASUS TUF Gaming rappresenta una scelta eccellente per i giocatori alla ricerca di prestazioni elevate a un prezzo accessibile.

