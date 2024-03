CHE OFFERTA! Volante Xbox Thrustmaster Tx Rw a quasi 100€ in meno!

Oggi Amazon propone un'offerta di Primavera particolarmente interessante per i giocatori Xbox che amano i giochi di corsa. Infatti, grazie a uno sconto del 20% offerto dallo store, oggi potete acquistare il volante da gaming Thrustmaster Tx Rw a soli 379,99€! Un vero affare, se considerate il prezzo pieno di 476,99€. Questo set include la Tx Servo Base, il pedale 3TPA e un volante in pelle cucita a mano TM Leather 28 GT, supportati da un motore brushless per un force feedback fluido e continuo. È perfetto per i giocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco realistica, coinvolgente e immersiva.

Thrustmaster Tx Rw per Xbox One e PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il volante Xbox Thrustmaster Tx Rw è il prodotto ideale per gli appassionati di simulazione di guida che cercano un'esperienza di guida realistica e coinvolgente su Xbox One e PC. Grazie al corpo in pelle cucita a mano e al force feedback con motore brushless, offre un'esperienza di guida fluida e senza latenze, imitando fedelmente le sensazioni di una vera auto da corsa. Con un angolo di rotazione fino a 900 gradi e una pedaliera inclusa, si rivela una soluzione perfetta sia per i neofiti che vogliono immergersi nel mondo della simulazione di guida, sia per i veterani in cerca di attrezzatura di alta qualità per migliorare le proprie prestazioni in pista.

Questo volante si distingue inoltre per la sua versatilità, grazie al semplice sistema di cambio volante che permette agli utenti di passare da un modello di volante all'altro con facilità, adattandosi a diversi stili di guida e tipologie di gare, a partire dai circuiti GT fino ad arrivare ai rally su terreni accidentati.

Dotato di force feedback con motore brushless, offre un'esperienza di gioco fluida e priva di latenza. La tecnologia H.E.A.R.T garantisce precisione durante la guida, mentre sia la memoria interna che il firmware sono aggiornabili, in modo da garantire una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo.

Proposto a soli 379,99€ invece di 476,99€, Thrustmaster Tx Rw rappresenta un'opzione di alta qualità per i giocatori che cercano un'esperienza di guida immersiva e realistica su Xbox One o PC. La sua costruzione di alta qualità, la precisione della tecnologia H.E.A.R.T e la versatilità del sistema di sgancio rapido lo rendono un prodotto affidabile e durevole, consigliato vivamente agli appassionati di corse e i giocatori che desiderano migliorare la loro esperienza di gioco.

