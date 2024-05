CHE OFFERTA! Final Fantasy VII e VIII Remastered per Switch a soli 35,90€!

Anche oggi Amazon propone un'offerta incredibilmente allettante per gli appassionati di videogiochi e, in particolare, per i fan della saga di Final Fantasy. Infatti, oggi potete acquistare il bundle con Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Remastered al prezzo speciale di 34,49€, con uno sconto del 10% sul prezzo originale di 39,99€. Questa collection include due dei capitoli più amati della serie, Final Fantasy VII, che segue le avventure di Cloud e dei suoi compagni in un mondo sull'orlo della rovina, e Final Fantasy VIII, che racconta la storia di Squall e Rinoa, con grafica e funzionalità migliorate per una nuova generazione di giocatori. Non perdete l'occasione di rivivere questi classici indimenticabili o di scoprirli per la prima volta in una qualità mai vista prima.

Final Fantasy VII & VIII Remastered NSW, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle che include Final Fantasy VII e VIII Remastered rappresenta un'occasione imperdibile per tutti i fan della saga di Final Fantasy. Consigliato a chi vuole rivivere due delle avventure più iconiche del genere JRPG o scoprirle per la prima volta, presenta l'opportunità di immergersi nel mondo di Cloud, offerto nella sua versione originale, e di accompagnare Squall e i suoi compagni in una versione rimaterizzata del gioco, con una qualità grafica migliorata e funzionalità aggiuntive che rendono l'esperienza di gioco più fluida e appagante. Grazie alla versione remastered dell'ottavo capitolo, i giocatori possono godere di battaglie più semplici, una velocità di gioco incrementata e di una modalità che riduce la frequenza degli incontri casuali; tutte caratteristiche facoltative che migliorano l'esperienza complessiva senza però snaturare l'essenza del titolo originale.

Il bundle con Final Fantasy VII e VIII Remastered offre ai giocatori di vecchia data la possibilità di rivivere due dei capitoli più amati della saga Final Fantasy. Allo stesso tempo, rappresenta un'ottima opportunità per chi vuole avvicinarsi alla saga per la prima volta e immergersi in due delle storie più coinvolgenti della storia dei videogiochi.

Con un prezzo ridotto da 39,99€ a soli 35,90€, il bundle Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Remastered rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati del genere JRPG e per chi desidera scoprire o riscoprire due titoli che hanno segnato una generazione.

Vedi offerta su Amazon