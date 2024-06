CHE AFFARE! Questo monitor gaming Dell oggi è SCONTATO di 60€!

Volete acquistare un nuovo monitor da gaming? Oggi Amazon propone un'offerta che fa proprio al caso vostro! Infatti, grazie a uno sconto del 21% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistare l'ottimo Dell S2722DGM al prezzo speciale di 228,99€, rispetto al prezzo originale di 289,00€. Si tratta di un monitor gaming curvo QHD da 27" che vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms per immagini nitide e una giocabilità fluida. Dotato tecnologia AMD FreeSync Premium e copertura cromatica sRGB al 99%, Dell S2722DGM promette un'immersività e una qualità visiva senza paragoni. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di migliorare il vostro setup di gioco con uno schermo di alta qualità.

Dell S2722DGM, chi dovrebbe acquistarlo?

Dell S2722DGM è un monitor gaming progettato per gli appassionati che desiderano vivere un'esperienza di gioco all'avanguardia. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms, questo monitor è particolarmente raccomandato per i giocatori competitivi che si affidano a tempi di reazione fulminei per avere la meglio sui loro avversari. L'aggiunta della tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce un gameplay estremamente fluido, evitando interruzioni fastidiose o sfocature del movimento, elementi critici quando ogni frame conta.

Non solo performance, ma anche immersione totale nel gioco: il display QHD curvo da 27” amplia notevolmente la superficie visibile, offrendo una copertura cromatica sRGB quasi completa e un eccellente rapporto di contrasto che garantisce neri profondi e bianchi luminosi. Questo, combinato con un design curvo 1500R e bordi sottili, crea un campo visivo ampliato riducendo al contempo distorsioni e riflessi.

Attualmente disponibile a 228,99€, Dell S2722DGM rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di gaming alla ricerca di una qualità dell'immagine superiore e prestazioni fluide senza compromessi. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla capacità di immergervi completamente nella vostra esperienza di gioco, vi consigliamo caldamente l'acquisto di questo monitor, specie considerando il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

Vedi offerta su Amazon