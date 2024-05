OTTIMO SSD interno Lexar a 79€ con SCONTO del 29%!

Il Lexar NM620 è uno SSD interno da 1TB con interfaccia PCIe Gen3x4 e velocità di lettura fino a 3500MB/s, perfetto per gli appassionati di PC e, naturalmente, di videogiochi. La buona notizia? Inizialmente proposto a 110,99€, oggi è disponibile su Amazon a soli 79€, garantendo uno sconto imperdibile del 29%!

Lexar NM620 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lexar NM620 rappresenta l'aggiornamento ideale per gli appassionati di PC e videogiochi che desiderano potenziare le prestazioni del proprio sistema. Con velocità di lettura e scrittura fino a 3500MB/s e 3000MB/s rispettivamente, questo SSD offre prestazioni superiori supportate dall'interfaccia PCIe Gen3x4 e NVMe 1.4. Rispetto agli SSD basati su SATA, il NM620 offre prestazioni sei volte superiori, garantendo caricamenti rapidi dei giochi e un'eccellente efficienza nel trasferimento di file pesanti. Inoltre, la sua costruzione resistente agli urti e alle vibrazioni lo rende una scelta eccellente per i sistemi utilizzati in ambienti dove la durabilità è fondamentale.

Il Lexar NM620 si pone come una scelta imbattibile per gli utenti che vogliono potenziare il proprio PC senza compromettere qualità e performance. Che siate giocatori incalliti alla ricerca di tempi di caricamento ridotti o professionisti che necessitano di trasferire grandi volumi di dati in modo efficiente, questo SSD soddisfa tutte queste esigenze, garantendo un'esperienza utente fluida e reattiva. Grazie al fattore di forma M.2 2280, è anche facile da installare, rappresentando un upgrade semplice ma potente per qualsiasi sistema compatibile.

Con un costo attuale di appena 79€ anziché il prezzo originale di 110,99€, questo SSD offre un'occasione imperdibile per potenziare le vostre esperienze di utilizzo e di gioco!

Vedi offerta su Amazon