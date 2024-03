OFFERTA TOP: aspirapolvere robot 2 in 1 SCONTATO del 17%!

Se la vostra agenda quotidiana è densa di impegni e desiderate mantenere la casa pulita nonostante la presenza di bambini e animali domestici, un aspirapolvere robot potrebbe rivelarsi la soluzione ideale. E se questo dispositivo fosse anche un modello 2 in 1, in grado di aspirare i detriti e lavare i pavimenti, come il modello Cecotec Conga 7490 Ultimate Genesis? Oggi, su Amazon, è disponibile a soli 139,90€ anziché 169€ grazie a uno sconto del 17%. Questa offerta si presenta come la soluzione ideale per gli utenti che cercano un modo pratico per alleviare il carico delle faccende domestiche e migliorare la pulizia della casa senza sforzi, evitando al contempo di dover investire cifre esorbitanti in un robot aspirapolvere.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti, chi dovrebbe acquistarlo?

Cecotec Conga 7490 Ultimate Genesis è un robot aspirapolvere e lavapavimenti affidabile, pensato per semplificare le operazioni di pulizia quotidiana in casa e per garantire un notevole risparmio di tempo ed energie. Questo dispositivo è ideale per case di medie dimensioni grazie alla sua autonomia di 120 minuti, ma si adatta anche a chi vive in ambienti con pavimenti di diverse tipologie. La sua versatilità si manifesta nella capacità di spazzare, aspirare, passare il mocio e lavare con elevata efficienza. Con una potenza di aspirazione di 2600 PA e la modalità Turbo automatica, Conga 7490 è particolarmente indicato per chi ha animali domestici o necessita di eliminare lo sporco più ostinato dai tappeti.

Cecotec Conga 7490 Ultimate Genesis è controllabile facilmente tramite un'app dedicata, che permette la selezione delle varie modalità di pulizia, la programmazione e la regolazione dei livelli di aspirazione e lavaggio. Questo dispositivo rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per gli appassionati di gadget smart. Grazie ai sensori di prossimità antiurto e anti-caduta, garantisce una pulizia efficiente e sicura di tutta la superficie domestica senza richiedere supervisione. Il robot offre sei modalità di pulizia, dalle automatiche a quelle manuali, adattandosi a ogni esigenza. La spazzola centrale multifunzione rimuove efficacemente ogni tipo di sporco, mentre la modalità Turbo automatica si attiva per la pulizia dei tappeti. Il sistema intelligente di lavaggio regola il flusso d'acqua in tre livelli.

Questo robot aspirapolvere 2 in 1 rappresenta un investimento intelligente che semplifica la vita, risparmiando tempo ed energie nelle pulizie domestiche. Utilizzandolo regolarmente, potrete mantenere un ambiente salubre e pulito, perfino in presenza di animali domestici o detriti provenienti dall'esterno. Grazie allo sconto del 17% offerto da Amazon, oggi potete acquistare questo pratico robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 139,90€, risparmiando 30€ sul prezzo di listino.

