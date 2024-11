CDKeys anticipa il Black Friday con sconti imperdibili su Hogwarts Legacy e altro ancora!

CDKeys ha lanciato in anteprima le sue promozioni per il Black Friday, un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Con sconti fino all'84% su una vasta selezione di titoli di successo, questo è il momento giusto per espandere la vostra libreria digitale risparmiando. Le offerte includono giochi di ogni genere, dai blockbuster più recenti ai grandi classici che hanno fatto la storia, tutti a prezzi imbattibili.

Vedi le offerte su CDKeys

Offerte Black Friday CDKeys, perché approfittarne?

Tra le promozioni più vantaggiose, spicca Hogwarts Legacy per PC con uno sconto del 74%, una proposta imperdibile per gli amanti del mondo magico di Harry Potter. Gli appassionati di azione cooperativa troveranno irresistibile Helldivers 2, disponibile con uno sconto del 28%.

Per chi ama i supereroi, Marvel's Spider-Man Remastered per PC è in promozione con uno sconto del 58%, un'occasione perfetta per vivere le avventure dell'iconico Uomo Ragno. Gli appassionati di giochi di ruolo, invece, potranno immergersi nelle atmosfere di Elden Ring, premiato come Gioco dell'Anno, con uno sconto del 50%.

Anche i fan dei grandi classici non rimarranno delusi: Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition per PC è disponibile con uno sconto del 78%, mentre Minecraft Java & Bedrock Edition per PC è in offerta al 60% di sconto.

Non mancano nemmeno i successi contemporanei, come Grand Theft Auto V Premium Online Edition, scontato dell'84%, e Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, proposto con uno sconto del 53%, un'offerta imperdibile per chi vuole vivere l'esperienza completa arricchita dall'espansione Phantom Liberty.

Queste promozioni anticipate del Black Friday sono disponibili per un periodo limitato, quindi non aspettate troppo! Arricchite la vostra libreria digitale con alcuni dei migliori titoli del mercato, a prezzi mai visti prima. Visitate regolarmente la pagina delle offerte di CDKeys per scoprire ulteriori promozioni e novità che verranno annunciate nei prossimi giorni.

