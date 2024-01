Questo case per PC da gaming ARGB non è mai costato così POCO! Solo 26,99€

Approfittate di questa promozione per acquistare il case per PC MarsGaming MC-S1 con uno sconto del 24% sul prezzo originale! Si tratta di un case per PC da gaming compatto Micro-ATX, oggi in offerta su Amazon a soli 26,99€ invece di 35,50€. Il design elegante e moderno, con illuminazione ARGB regolabile in 12 modalità e una vistosa finestra laterale, vi permetterà di sfoggiare la vostra configurazione hardware per rendere speciale il vostro setup da gaming. Nonostante le dimensioni compatte, il modello MC-S1 assicura una grande capacità interna e un raffreddamento avanzato, grazie alla ventola posteriore FRGB integrata e alla possibilità di aggiungere una ventola anteriore da 120 mm e alla compatibilità con dissipatori a liquido.

MARSGAMING MC-S1, chi dovrebbe acquistarlo?

Acquistare MARSGAMING MC-S1può rivelarsi un'ottima idea per gli appassionati di gaming alla ricerca di un case PC che unisca estetica e funzionalità. Garzie al suo design compatto Micro-ATX, questa custodia non solo si adatta perfettamente agli spazi ristretti, ma vanta anche un'illuminazione ARGB con 12 modalità per personalizzare l'aspetto del proprio setup. Completano il quadro un set di luci vibranti e la possibilità di controllarle con semplicità grazie al pulsante frontale. Il case ha in dotazione una ventola FRGB posteriore, che aggiunge un tocco di colore anche nella gestione del flusso d'aria.

Se la vostra priorità è mantenere le prestazioni del PC al top senza compromessi termici, il modello MC-S1 risponde a quest'esigenza offrendo allo stesso tempo un design particolare e moderno. Un'altra caratteristica interessante è la sua flessibilità nella gestione di diverse configurazioni hardware. Il case supporta schede madri Micro-ATX e mini-ITX, consente l'installazione di due SSD da 2,5" e un HDD da 3,5", e offre spazio sufficiente per dissipatori di varie dimensioni per CPU e GPU.







Grazie a questa vantaggiosa offerta Amazon, oggi il case per PC di MarsGaming è disponibile con uno sconto del 24% sul prezzo originale, che vi consentirà di acquistarlo a soli 26,99€!

