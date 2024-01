Cabinato arcade delle Tartarughe Ninja a SOLO 199,99€ da MediaWorld

I videogiocatori più esperti tra i nostri lettori, ricorderanno sicuramente i tempi in cui si andava in sala giochi per intrattenersi con alcuni dei cabinati più popolari, da soli o in compagnia dei propri amici. La vena nostalgica dei videogiochi è sempre in voga ed ecco che lo splendido Arcade1Up dedicato alle Tartarughe Ninja può essere una di quelle cose che rendono una stanza davvero vostra, consentendovi di fare un bel tuffo nel passato. E ora potete portarlo a casa spendendo 199,99€ anziché i canonici 249,99€, sulle pagine di MediaWorld.

Cabinato Arcade1UP Ninja Turtles, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo piccolo cabinato richiama i grandi classici dell'epoca della sale giochi, permettendovi di divertirvi tra levette e pulsanti, in questo caso in compagnia delle Tartarughe Ninja – e, in particolare, dei giochi originali Teenage Mutant Ninja Turtles e Turtles in Time.

I controlli sono a grandezza naturale e quindi permettono di divertirvi come fareste con un cabinato vero e proprio, davanti a un display da 8", dove potete godervi l'azione di gioco. Il cabinato è anche dotato di un jack per il collegamento delle cuffie, in modo che possiate giocare godendovi l'audio al massimo e senza disturbare chi magari è nella stanza con voi.

Parliamo di un cabinato perfetto per abbellire la vostra postazione da gioco e la vostra stanza, che è anche una splendida idea regalo in caso abbiate una persona cara amante delle vecchie sale giochi. Al prezzo attuale, il risparmio è notevole e vale la pena approfittare della promozione.

