Bundle PS5 Slim + EA Sports FC 25 a un SUPER PREZZO da Gamestop!

Gamestop ha lanciato una promozione imperdibile che farà gola a tutti gli appassionati di calcio e console gaming: fino al 17 novembre 2024, è possibile acquistare il bundle PlayStation 5 Slim + EA Sports FC 25 al prezzo speciale di 599,98€! Questa offerta rappresenta un’opportunità straordinaria per chi desidera entrare nel mondo next-gen con la nuova versione Slim della PS5 e l’ultimo titolo calcistico di EA Sports.

Bundle PS5 Slim + EA Sports FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

La PlayStation 5 Slim si distingue per un design più compatto e leggero rispetto al modello originale, pur mantenendo la potenza e la grafica ad alta risoluzione che hanno reso la PS5 un punto di riferimento per il gaming. Dotata di un’unità SSD ultraveloce e di capacità grafiche avanzate, permette di vivere un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Con EA Sports FC 25 incluso nel pacchetto, avrete accesso a tutte le novità di questo titolo che rinnova il celebre franchise calcistico, arricchito da 19.000 giocatori e oltre 700 squadre reali, il tutto gestito da un’intelligenza artificiale migliorata e un’accuratezza nelle movenze che rendono ogni partita autentica e coinvolgente.

EA Sports FC 25 introduce nuove modalità come il popolare 5v5 Rush nella modalità Football Ultimate Team e in Clubs, dove potrete costruire il vostro team dei sogni e sfidare gli amici in partite a ranghi ridotti, rendendo il gameplay ancora più dinamico. La nuova funzionalità FC IQ potenzia l’aspetto tattico, migliorando la gestione del gioco e le strategie di squadra, e per la prima volta include anche la modalità carriera femminile, con la possibilità di prendere il controllo di un club o una giocatrice dei principali campionati femminili internazionali.

Questo bundle rappresenta un’occasione da non perdere per chiunque desideri una PlayStation 5 Slim e il titolo calcistico di punta dell’anno, soprattutto grazie al prezzo competitivo e alla garanzia di qualità che solo GameStop può offrire. Con l’arrivo delle festività natalizie, una PS5 Slim con EA Sports FC 25 potrebbe essere il regalo perfetto per voi o per un appassionato di gaming, ma attenzione: le scorte potrebbero terminare rapidamente. Visitate il sito di GameStop per approfittare di questa incredibile offerta!

