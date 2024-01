Bundle Honor X8B + BUDS X5 a prezzo SUPER da MediaWorld

Ormai gli smartphone sono alla portata di tutti gli utenti che desiderano rimanere sempre connessi, ma spesso una soluzione che sia contemporaneamente affidabile e dotata anche di auricolari dedicati – ideali per rispondere rapidamente alle chiamate, o per ascoltare i propri contenuti multimediali senza disturbare le altre persone – inizia a richiedere un esborso più corposo. Non è il caso di Honor X8B, che ora MediaWorld propone in uno speciale bundle con gli auricolari BUDS X5 a solo 269€, con uno sconto sensibile rispetto agli abituali 329,89€ richiesti di listino.

HONOR X8B + Buds X5, chi dovrebbe acquistarli?

Honor X8B è uno smartphone estremamente sottile e leggero (pesa solo 166 grammi), pensato per chi vuole tenere sempre in tasca le sue app preferite senza ingombro e con un design. elegante e facile da tenere in mano. Ciò nonostante, è molto resistente: il suo spessore di soli 6,78 mm si accompagna infatti a una certificazione SGS a 5 stelle per la resistenza alle cadute. Non si tratta, però, solo della durata nel lungo corso, ma anche della facilità e godibilità di utilizzo: in questo caso, lo smartphone si dota di un display AMOLED da 6,7" a 90 Hz, che rende le immagini vivide e i colori particolarmente accesi e magnetici. È anche dotato di un imponente comparto fotografico, che propone anche una Selfie Cam da 50 MP con luce dedicata, per scattare dei bei ritratti anche quando la luce è bassa.

Le earbuds X5 di Honor (date un'occhiata al nostro sito gemello Tom's Hardware per una guida ai migliori) sono delle cuffie che faranno da compagno ideale al vostro smartphone: con 5 ore di ascolto continuativo di musica, hanno un case di ricarica in cui riporle e che ha una autonomia di 25 ore di ascolto. Sono perfette anche per lavorare, dal momento che vi permettono di rispondere rapidamente alle chiamate senza dover nemmeno mettere mano allo smartphone.

Il bundle di HONOR X8B + Buds X5 è ideale per chi sta cercando una soluzione accessibile che gli consenta di dotarsi sia di uno smartphone affidabile che di auricolari che permettano di sfruttarne pienamente tutte le potenzialità, con il massimo della comodità.

