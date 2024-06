Bugatti Bolide LEGO a soli 42€: DA COLLEZIONE!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo il set LEGO Bugatti Bolide, un kit di costruzione che emozionerà tutti gli appassionati di auto sportive! Attualmente in promozione a 41,99€ rispetto al prezzo originale di 49,99€, godete di uno sconto del 16%. Questo set offre un'avventura entusiasmante nel mondo dell'ingegneria attraverso la costruzione di una replica giocattolo della celebre auto. Potrete costruire e poi esporre con orgoglio questo modellino da collezione.

Set LEGO Bugatti Bolide, chi dovrebbe acquistarlo?

Bugatti Bolide LEGO è l'ideale per chi ha una passione ardente per il mondo delle auto sportive e desidera immergersi in una esperienza di costruzione dettagliata e coinvolgente. Questo set è adatto per giovani costruttori dai 9 anni in su, offrendo una magnifica introduzione all'ingegneria attraverso un viaggio nella realizzazione di un modello con funzionalità realistiche come un motore W16, sterzo e portiere ad ala di gabbiano. Con 905 pezzi, è una sfida invitante che stimolerà la creatività e abilità di problem-solving, fornendo allo stesso tempo un'opportunità educativa per esplorare i principi meccanici dietro questi iconici design automobilistici.

Bugatti Bolide LEGO si distingue come un pezzo da collezione esteticamente impressionante. Con la sua vivace livrea gialla e nera e dettagli adesivi che richiamano l'aspetto dell'auto originale, questo modello offre un significativo appeal visivo che invoglierà i costruttori a esporre con orgoglio il loro lavoro. Grazie all'app LEGO Builder, il montaggio diventa un'avventura interattiva grazie alla quale è possibile ingrandire e ruotare i modelli in 3D, rendendo l'esperienza ancor più coinvolgente e accessibile. La macchina completata misura più di 8 cm in altezza, 31 cm in lunghezza e 13 cm in larghezza.

Al prezzo di 41,99€, il set LEGO Bugatti Bolide è il regalo ideale per i fan dei mattoncini che amano l'automobilismo. Raccomandiamo questo modellino per la sua capacità di combinare l'educazione all'ingegneria con il puro divertimento di costruire e esporre una vera e propria supercar in miniatura.

Vedi offerta su Amazon