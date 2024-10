Bugatti Bolide LEGO a 43€: bellissima come quella vera!

Amate i set LEGO? Non perdetevi oggi la splendida Bugatti Bolide LEGO, il kit di costruzione che vi permetterà di esplorare lo straordinario design della famosa auto sportiva. Potrete portarvi a casa questo modello per soli 42,99€ anziché 49,99€, risparmiando il 14% sul prezzo originale. Il set include 905 pezzi per costruire ed esplorare dettagli come il motore W16 funzionante, lo sterzo e le portiere ad ala di gabbiano. Grazie a questa offerta, giovani e appassionati di motori dai 9 anni in su possono immergersi nell'ingegneria in modo pratico e divertente, esponendo poi con orgoglio il modello da collezione.

Bugatti Bolide LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Bugatti Bolide LEGO è consigliata agli appassionati di motori e di modellismo dai 9 anni in su, che desiderano cimentarsi in una sfida di costruzione gratificante ed educativa. Questo set non solo offre l'opportunità di esplorare da vicino il design sofisticato e le caratteristiche innovative di una vera supercar attraverso un’esperienza di costruzione manuale, ma rappresenta anche una magnifica introduzione all'ingegneria grazie ai suoi aspetti tecnici avanzati come il motore W16 funzionante, lo sterzo e le portiere ad ala di gabbiano. Ideale per tutti i giovani che sognano di avvicinarsi al mondo dell'automobilismo e dell'ingegneria, arricchisce la loro conoscenza e comprensione attraverso il gioco creativo e interattivo.

Dopo aver completato la costruzione, la Bugatti Bolide LEGO diventa un pezzo da collezione da esporre con orgoglio, grazie al suo accattivante design giallo e nero e ai dettagli adesivi che ne completano l'aspetto autentico. Questo modellino è l'ideale per chi crea delle vere e proprie esposizioni dei loro set LEGO, con un interesse particolare per le vetture sportive e il design d'auto. L'accompagnamento dell'app LEGO Builder, inoltre, offre un ulteriore valore aggiunto permettendo di ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare il progresso dei set e guidare passo dopo passo nella costruzione, rendendolo un regalo perfetto per stimolare la curiosità e le abilità costruttive dei giovani appassionati. La dimensione del modellino è di oltre 8 cm in altezza, 31 cm in lunghezza e 13 cm in larghezza.

Disponibile a 42,99€, la Bugatti Bolide LEGO è consigliata per gli appassionati di motori dai 9 anni in su che cercano una sfida di costruzione avvincente e formativa. Con il suo design ispirato all'iconica Bugatti, dettagli affascinanti e potenziale educativo nel campo dell'ingegneria, rappresenta un regalo ideale per incoraggiare la creatività e l'apprendimento. Non perdete l'opportunità di regalare o regalarvi un'avventura costruttiva unica e stimolante.

