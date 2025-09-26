Bandai ha annunciato l’apertura dei preordini per una nuova e attesissima action figure che farà felici i fan di Chainsaw Man. Si tratta di Bomb, conosciuta anche come Diavolo Bomba, personaggio chiave dell’arco narrativo di Reze, che presto sarà protagonista anche di un film animato dedicato. Questa uscita entrerà a far parte della linea SH Figuarts di Tamashii Nations, ormai punto di riferimento per i collezionisti alla ricerca di figure altamente posabili e curate nei dettagli.

Bomb - SH Figuarts

La SH Figuarts di Bomb sarà alta circa 13,5 cm e realizzata completamente in PVC. Come da tradizione della linea, la figure unirà un’ampia snodabilità a una scultura fedele, capace di riprodurre al meglio l’aspetto del personaggio così come appare nell’opera originale. Grazie agli snodi nascosti e alla possibilità di cambiare le mani intercambiabili incluse, sarà possibile ricreare pose dinamiche e scene d’azione che richiamano fedelmente il carisma e la pericolosità del Diavolo Bomba.

L’annuncio di questa nuova figure segna un ulteriore passo avanti nell’espansione della linea SH Figuarts dedicata a Chainsaw Man, che già comprende Denji, Power e Makima. L’aggiunta di Bomb consente ai collezionisti di arricchire ulteriormente la propria vetrina con un personaggio atteso e particolarmente amato, soprattutto in vista del debutto sul grande schermo del film dedicato al suo arco narrativo. Proprio l’adattamento cinematografico ha riacceso l’interesse del pubblico verso questa parte della storia, rendendo la figure un’uscita doppiamente significativa.

Prezzo e data di uscita

Dal punto di vista della distribuzione, la SH Figuarts di Bomb sarà disponibile in Giappone a partire da maggio 2026. I fan italiani dovranno attendere qualche mese in più, fino a luglio 2026, per poterla trovare nei negozi e nei principali store online dedicati al collezionismo. Il prezzo di listino sarà di circa 75,00 euro, in linea con i prodotti precedenti della stessa linea, garantendo quindi un equilibrio tra qualità e costo che ha contribuito al successo internazionale delle SH Figuarts.