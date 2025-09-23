Bandai ha annunciato l’apertura dei preordini per una nuova e attesissima aggiunta alla linea SH Figuarts: Reze, direttamente dal franchise di Chainsaw Man. Il personaggio, protagonista del prossimo film ispirato all’arco narrativo a lei dedicato, entra ufficialmente nella collezione di action figure realizzate da Tamashii Nations, portando con sé tutto il fascino e la complessità che la contraddistinguono.

Reze - SH Figuarts

La figure sarà alta circa 13,5 cm e completamente realizzata in PVC, materiale che garantisce leggerezza e resistenza, ideale per una linea focalizzata sull’articolazione e sulla posabilità. Come da tradizione per la gamma SH Figuarts, anche questa realizzazione promette un perfetto equilibrio tra dettagli scolpiti e snodabilità, offrendo ai collezionisti la possibilità di riprodurre le pose più iconiche e dinamiche di Reze.

Tra gli accessori inclusi, spiccano diversi volti intercambiabili, pensati per rappresentare fedelmente le molteplici espressioni del personaggio, elemento fondamentale per restituire tutta la sua complessità narrativa. Si tratta di un dettaglio che i fan di Chainsaw Man apprezzeranno particolarmente, soprattutto in vista dell’adattamento cinematografico che metterà al centro proprio la figura di Reze e il suo tormentato arco narrativo.

Con l’arrivo di Reze, Tamashii Nations conferma ancora una volta la volontà di espandere la presenza di Chainsaw Man all’interno della propria offerta, proponendo action figure di alta qualità che sanno unire fedeltà estetica e ampia possibilità di personalizzazione. Un pezzo imperdibile per chi desidera arricchire la propria collezione con uno dei personaggi più amati e controversi della serie.

Prezzo e data di uscita

L’uscita in Giappone è prevista per aprile 2026, mentre per il mercato italiano bisognerà attendere qualche mese in più: la distribuzione è infatti programmata per giugno 2026. Il prezzo stimato per questa action figure sarà di circa 65,00 euro, una cifra in linea con gli standard della linea SH Figuarts e che rende il prodotto particolarmente appetibile per collezionisti e appassionati della serie.