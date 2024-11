Black Friday Samsung: fino al 50% di sconto su smartphone, smart TV e molto altro!

Samsung ha dato il via ai suoi attesissimi saldi del Black Friday, una vera festa per gli amanti della tecnologia con sconti che arrivano fino al 50% su una vasta gamma di prodotti. Se siete pronti a rinnovare il vostro arsenale tech o a iniziare lo shopping natalizio, questo è il momento giusto per approfittare di queste promozioni imperdibili. Le offerte coprono una selezione incredibilmente ampia, dai più recenti smartphone ai televisori all'avanguardia, fino agli elettrodomestici di ultima generazione.

Black Friday Samsung, perché approfittarne?

Non solo sconti fino al 50%: Samsung ha deciso di rendere il vostro Black Friday ancora più vantaggioso. Utilizzando il codice promozionale SAMSUNGBF al momento dell'acquisto, potrete ottenere ulteriori extra sconti su diverse categorie di prodotti:

5% di sconto aggiuntivo sui dispositivi mobili, inclusi gli ultimi modelli Galaxy.

aggiuntivo sui dispositivi mobili, inclusi gli ultimi modelli Galaxy. 10% di sconto su smartphone pieghevoli come il Galaxy Z Flip6 e il Galaxy Z Fold6 , perfetti per chi cerca innovazione e design.

su smartphone pieghevoli come il e il , perfetti per chi cerca innovazione e design. Fino al 15% di sconto su smart TV e monitor , per godervi un’esperienza visiva senza paragoni.

su e , per godervi un’esperienza visiva senza paragoni. 20% di sconto su una selezione di elettrodomestici, ideali per modernizzare la vostra casa risparmiando.

E non è tutto: scaricando e acquistando tramite la Samsung Shop App, otterrete un extra 5% di sconto valido su tutto il catalogo. Questa combinazione di promozioni rende il Black Friday Samsung un evento imperdibile per chi vuole ottenere il massimo valore dai propri acquisti.

Le offerte del Black Friday Samsung sono disponibili da oggi alle 16:00 fino al 3 dicembre alle 9:00, esclusivamente sul sito ufficiale di Samsung e tramite la Samsung Shop App. Non perdete l’occasione di acquistare i migliori prodotti Samsung a prezzi mai visti, con sconti e promozioni progettati per soddisfare ogni esigenza. Affrettatevi: le offerte sono valide solo per un periodo limitato e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente

