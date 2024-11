Black Friday: Risparmia fino a 100€ sulla Secretlab TITAN Evo

Se siete alla ricerca di una sedia gaming che unisca comfort, ergonomia e un design di alta qualità, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta speciale. La sedia Secretlab TITAN Evo è disponibile durante il Black Friday con uno sconto fino a 100€. Un’occasione unica per trasformare la vostra postazione gaming o di lavoro in uno spazio di assoluta eccellenza

Secretlab TITAN Evo, perchè acquistarla?

La Secretlab TITAN Evo è pensata per chi trascorre molte ore al computer, sia per lavoro che per divertimento. Grazie al suo supporto lombare regolabile in 4 direzioni e al cuscino magnetico in memory foam per la testa, questa sedia offre un comfort su misura, aiutando a mantenere una postura ottimale e prevenire dolori alla schiena. È la soluzione ideale per i gamer professionisti, gli streamer e tutti coloro che desiderano una seduta di qualità superiore.

Tra i suoi punti di forza spiccano i materiali di altissima qualità. Potete scegliere tra il resistente rivestimento in Similpelle Ibrida NEO o il traspirante Tessuto SoftWeave® Plus, progettati per durare nel tempo e garantire il massimo comfort anche nelle sessioni più lunghe. La base rinforzata in alluminio e le ruote antiscivolo completano un design robusto ed elegante.

La sedia TITAN Evo è dotata di braccioli 4D, completamente regolabili per adattarsi alle preferenze di ogni utente. Il meccanismo di inclinazione multiblocco consente di personalizzare l’angolazione dello schienale, offrendo un’esperienza personalizzata per ogni situazione: dal gaming intenso al relax tra una sessione e l’altra. Disponibile in diverse dimensioni, la TITAN Evo si adatta a qualsiasi corporatura, garantendo sempre il massimo del comfort.

Con uno sconto fino a 100€ durante il Black Friday, è il momento perfetto per investire in un prodotto che combina tecnologia avanzata, design di alta gamma e materiali premium.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva! La Secretlab TITAN Evo è una scelta vincente per migliorare il vostro setup, sia per il gaming che per l’ufficio.

