Black Friday PlayStation Store: fino al 60% di sconto su console, accessori e videogiochi

Il Black Friday 2024 è ufficialmente iniziato sul PlayStation Store, trasformandosi in una vera festa per tutti gli appassionati di videogiochi. Con sconti che arrivano fino al 60%, questa è l'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione digitale, acquistare una console PS5, o provare nuovi accessori e abbonamenti a prezzi vantaggiosi.

Tra le promozioni più accattivanti troverete offerte su un’ampia selezione di titoli per PS4 e PS5, dagli ultimi successi ai grandi classici. Inoltre, le periferiche come il controller DualSense, il visore PS VR2, e le cuffie Pulse Elite sono disponibili a prezzi ridotti, garantendo un’esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente. Se cercate un upgrade al vostro gaming, queste offerte sono imperdibili.

Black Friday PlayStation, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti, segnaliamo titoli di punta come Marvel's Spider-Man 2, disponibile con uno sconto notevole, e il bundle PS5 con Fortnite – Cobalt Star, che unisce l’hardware di ultima generazione a contenuti esclusivi. Anche gli abbonamenti a PlayStation Plus sono in promozione: potete ottenere uno sconto fino al 30% su piani annuali, per accedere a centinaia di giochi, vantaggi esclusivi e multiplayer online.

Non mancano poi titoli recenti e molto attesi come Silent Hill 2 Remake e Star Wars Outlaws, disponibili a prezzi scontati. Queste offerte rappresentano un’occasione unica per espandere la vostra libreria con giochi di qualità, risparmiando cifre importanti.

Le promozioni del Black Friday 2024 saranno attive fino al 2 dicembre o fino a esaurimento scorte, quindi non aspettate troppo! Avete l’opportunità di acquistare i migliori prodotti PlayStation e i titoli più amati a prezzi mai visti prima. Visitando il PlayStation Store, potrete scoprire nuove offerte ogni giorno, assicurandovi sempre il miglior affare.