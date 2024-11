Black Friday: migliora la tua postazione con questo ottimo monitor gaming MSI, oggi IN SCONTO!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, offrendo agli appassionati di tecnologia e gaming opportunità imperdibili. Tra le offerte più interessanti, spicca il monitor gaming curvo MSI Optix MAG342CQR, disponibile a soli 329,99€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo più basso recente di 353,72€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

MSI Optix MAG342CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor MSI Optix MAG342CQR è dotato di un display curvo da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440x1440 pixel), offrendo un'esperienza visiva immersiva grazie alla curvatura 1500R, ideale per un'ampia gamma di applicazioni, dal lavoro quotidiano al gaming più intenso. La frequenza di aggiornamento di 144Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiscono fluidità e reattività, caratteristiche fondamentali per titoli come FPS, giochi di combattimento, simulazioni di guida, RTS e sportivi.

Il rapporto d'aspetto 21:9 consente di godere degli ultimi titoli AAA nel modo in cui sono stati concepiti, con dettagli che si estendono su tutta la visione periferica. Il design frameless con cornici sottili permette una configurazione multi-monitor a 180 gradi, offrendo la massima continuità tra gli schermi durante le sessioni di gioco o di lavoro.

La tecnologia Adaptive Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della GPU, eliminando tearing e stuttering per un gameplay più fluido. Inoltre, la funzione Night Vision illumina le aree scure dello schermo, facendo risaltare i minimi dettagli nelle zone d'ombra, offrendo un vantaggio competitivo in ambienti di gioco poco illuminati.

Il monitor supporta l'HDR Ready, migliorando la gamma dinamica dei colori e offrendo immagini più vivide e realistiche. Il sistema Mystic Light RGB aggiunge un tocco estetico personalizzabile, permettendo di sincronizzare l'illuminazione con altri dispositivi MSI compatibili. Lo stand regolabile in quattro direzioni consente di adattare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione del monitor per un comfort ottimale durante l'uso prolungato.

Con un prezzo scontato a 329,99€, MSI Optix MAG342CQR rappresenta un investimento eccellente per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco o di lavoro con un monitor dalle prestazioni elevate e un design accattivante. Approfittate di questa offerta durante la settimana del Black Friday su Amazon e scoprite le altre promozioni disponibili nel nostro articolo dedicato.

Vedi offerta su Amazon