Black Friday Logitech G: le migliori offerte gaming su tastiere, mouse e cuffie con microfono!

Il Black Friday è finalmente arrivato, portando con sé offerte imperdibili sulle migliori periferiche da gaming firmate Logitech G. Se state cercando tastiere, mouse o cuffie con microfono di alta qualità, questa è l’occasione perfetta per aggiornare il vostro setup. Con sconti esclusivi e promozioni su misura, potrete ottenere il massimo in termini di tecnologia e comfort per un’esperienza di gioco ottimale. Diamo un'occhiata alle offerte migliori!

Vedi offerta su Logitech G

Migliori offerte Black Friday sul sito di Logitech G

Le offerte Black Friday sul sito di Logitech rappresentano l'occasione perfetta per aggiornare il setup da gaming con tante periferiche di qualità a prezzi ridotti. Ecco come funzionano gli sconti:

100€ di sconto su ordini superiori a 350€

50€ di sconto su ordini superiori a 250€

20€ di sconto su ordini superiori a 120€

Tra le offerte da non perdere troviamo quella sulla tastiera gaming G915, che offre un connubio perfetto di design e prestazioni. La G915 è una tastiera meccanica wireless dotata di tecnologia LIGHTSPEED di livello professionale, illuminazione RGB LIGHTSYNC e switch meccanici a profilo ribassato. Con tasti G programmabili, offre precisione e versatilità per ogni tipo di gioco.

Ottime anche le cuffie da gaming Astro A30 Wireless, che combinano comfort e stile, garantendo massima compatibilità grazie alla tecnologia LIGHTSPEED e Bluetooth. Ideali per Xbox, PlayStation, PC/Mac e dispositivi mobili, offrono un audio di alta qualità per immergervi completamente nel gioco.

Infine vi segnaliamo il volante da corsa G923! Realizzato per i veri appassionati di simulazione di guida, il G923 integra il sistema di ritorno di forza TRUEFORCE per un realismo senza precedenti. Con materiali di alta qualità, come leve in alluminio e volante in pelle cucita a mano, è compatibile con Xbox, PlayStation e PC, garantendo un’esperienza di guida immersiva e coinvolgente.

Il Black Friday inizia adesso sul sito di Logitech! Approfittate subito di queste offerte esclusive e portate il vostro gaming a un livello superiore con le periferiche Logitech G.

Vedi offerta su Logitech G