Black Friday Instant Gaming: Le offerte continuano con Monster Hunter Rise e altro ancora!

Instant Gaming ha dato il via al suo attesissimo Black Friday 2024, una vera festa per gli amanti dei videogiochi, con sconti eccezionali su una selezione di titoli imperdibili. Se desiderate ampliare la vostra collezione digitale o provare i giochi più amati a prezzi vantaggiosi, questo è il momento perfetto per approfittare delle promozioni imperdibili disponibili sulla piattaforma. Le offerte abbracciano una vasta gamma di titoli per PC, PlayStation, Nintendo Switch e Xbox, garantendo qualcosa di speciale per ogni tipo di giocatore.

Offerte Black Friday Instant Gaming, perché approfittarne?

Tra le offerte più allettanti, spicca Monster Hunter Rise + Sunbreak, disponibile a soli 12,99€ con un incredibile sconto del 78,35% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Questo pacchetto include il gioco base e l’espansione, offrendo un’esperienza di caccia unica in un mondo ispirato al folklore giapponese. Con missioni epiche e creature imponenti, questa avventura è un must per gli amanti del genere.

Per i nostalgici dell’azione veloce, Sonic X Shadow Generations è proposto a 30,99€ anziché 49,99€, con uno sconto del 38,01%. Questo titolo unisce livelli classici e moderni, celebrando l’eredità di due personaggi iconici.

Gli appassionati di giochi futuristici troveranno irresistibile Cyberpunk 2077, in offerta a soli 24,99€ rispetto al prezzo originario di 59,99€ (-58,54%). Immergetevi in un’avventura RPG mozzafiato ambientata in una vibrante metropoli distopica.

Le offerte del Black Friday di Instant Gaming dureranno per un periodo limitato, con aggiornamenti quotidiani che introdurranno nuovi titoli, preorder, abbonamenti e carte regalo. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di arricchire la vostra libreria digitale con i migliori giochi a prezzi mai visti. Visitate regolarmente la pagina ufficiale per scoprire le ultime novità e cogliere al volo le offerte.

