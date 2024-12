Black Friday Instant Gaming: Le offerte continuano con Elden Ring e altro ancora!

Il Black Friday 2024 è iniziato e con esso arrivano le tanto attese offerte di Instant Gaming, una vera festa per gli appassionati di videogiochi. Questa promozione straordinaria propone sconti imperdibili su un'ampia gamma di titoli per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, rendendo questo il momento perfetto per arricchire la vostra libreria digitale.

Vedi offerte su Instant Gaming

Offerte Black Friday Instant Gaming, perché approfittarne?

Se desiderate acquistare i migliori giochi a prezzi mai visti, Instant Gaming ha preparato un catalogo che include sia capolavori recenti che grandi classici, garantendo un'esperienza di qualità per ogni tipo di giocatore. Tra le offerte del giorno, spicca il celebre Elden Ring, ora disponibile a soli 30,29€, con uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino di 59,99€.

Oltre al già citato Elden Ring, il catalogo delle offerte include titoli di punta come Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, disponibile a 18,99€ con uno straordinario sconto del 74% rispetto al prezzo originale di 89,99€. Se siete appassionati di avventure epiche, non perdete Ghost of Tsushima: Director's Cut, in promozione a 33,99€, con uno sconto del 43%.

Ma le sorprese non finiscono qui: Instant Gaming estende le sue promozioni anche a preordini, abbonamenti e carte regalo, offrendo la possibilità di risparmiare su ogni aspetto del vostro hobby preferito. Questa è l’occasione ideale per mettere le mani su contenuti di alta qualità a prezzi competitivi.

Le offerte del Black Friday saranno disponibili solo per un periodo limitato, quindi non aspettate troppo! Ogni giorno, nuovi titoli si aggiungono al catalogo, aumentando le opportunità di trovare il vostro prossimo gioco preferito. Visitate regolarmente Instant Gaming per rimanere aggiornati sulle ultime promozioni e approfittare dei prezzi migliori.

