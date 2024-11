Black Friday esclusivo: confezione da 4 SmartTag2 Samsung a un prezzo TOP!

Non lasciatevi scappare questa super offerta Black Friday, che oggi propone la confezione da 4 smart tag Samsung a prezzo ridotto. Samsung Galaxy SmartTag2 è un localizzatore Bluetooth che vi permetterà di tenere sempre sotto controllo i vostri oggetti più preziosi. Con resistenza IP67, design compatto, batteria a lunga durata e modalità Smarrito, è l'accessorio che non può mancare nella vostra vita quotidiana. Inizialmente venduti a 68,21€, adesso sono disponibili a soli 57,90€. Questo significa che potrete beneficiare di uno sconto del 15%, una grande occasione per acquistare un dispositivo dall'autonomia fino a 500 giorni che vi assicurerà praticità e serenità in ogni momento.

Samsung Galaxy SmartTag2, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy SmartTag2 è un dispositivo ideale per coloro che sono sempre in movimento e hanno la necessità di tenere traccia dei propri oggetti più preziosi o facilmente smarribili. Se vi ritrovate spesso nella situazione di cercare le chiavi di casa o dell'auto, la borsa o semplicemente non volete perdere di vista il vostro zaino durante una giornata fuori porta, questo localizzatore Bluetooth rappresenta la soluzione perfetta. Grazie alla sua autonomia fino a 500 giorni, garantita anche dalla modalità Risparmio Energetico, e alla resistenza all'acqua e alla polvere con classificazione IP67, Samsung Galaxy SmartTag2 si rivela un accessorio a lunga durata e affidabile per tutte le vostre avventure.

Per coloro che temono di perdere oggetti in luoghi affollati o durante i viaggi, la Modalità Smarrito offre una funzione aggiuntiva di sicurezza, permettendo a chi trova il vostro SmartTag2 di contattarvi attraverso l'NFC, indipendentemente dal sistema operativo dello smartphone.

Ora disponibile al prezzo di 57,90€, giù dal prezzo originale di 68,21€, il Samsung Galaxy SmartTag2 rappresenta un investimento intelligente per chiunque desideri avere la tranquillità di non perdere mai gli oggetti importanti. Grazie alla durata estesa della batteria, alla robustezza contro gli elementi e alle funzionalità avanzate per il recupero degli oggetti, vi consigliamo vivamente di approfittare dell'offerta per tenere al sicuro ciò che vi è caro.

Vedi offerta su Amazon