Black Friday da urlo: Samsung Odyssey G7 scontato, solo per pochi giorni! (-110€)

Cercate un monitor da gaming? Questa offerta Black Friday fa proprio al caso vostro! Samsung Odyssey G7, un monitor da gioco curvo (1000R) da 27", offre una risoluzione WQHD 2K (2560x1440), tecnologia HDR 600 e un refresh rate di 240Hz per una reattività senza precedenti. Con un tempo di risposta di soli 1ms e compatibilità G-Sync, questo monitor è ora disponibile su Amazon a un prezzo di 419,90€, rispetto al prezzo originale di 529,90€. Questo rappresenta uno sconto del 21%, che vi consente di di risparmiare 110€ su un dispositivo che porterà il vostro setup gaming a un nuovo livello. La sua eccellente curvatura 1000R vi immergerà completamente nei vostri giochi preferiti, offrendovi un'esperienza visiva senza pari.

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G7 è il monitor perfetto per i gamers appassionati che cercano non solo prestazioni di alta qualità, ma anche un'immersione visiva senza pari. Questo monitor è ideale per chi vuole vivere un'esperienza di gioco avvolgente grazie alla sua eccezionale curvatura 1000R, capace di riempire la visione periferica e far sentire il giocatore al centro dell'azione. Con una risoluzione WQHD di 2560x1440, garantisce immagini incredibilmente nitide e dettagliate, facendo apparire il gioco più reale che mai. Grazie alla tecnologia QLED, Samsung Odyssey G7 visualizza una gamma completa di sfumature realistiche, mentre l'HDR600 esalta i contrasti rendendo neri più intensi e bianchi più luminosi. Pertanto, è consigliato ai giocatori che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine e desiderano un'esperienza visiva di prima classe.

Per gli appassionati di velocità e reattività, Samsung Odyssey G7 rappresenta una scelta eccellente. La tecnologia 240Hz RapidCurve riduce i ritardi, garantendo sessioni di gioco super-fluida con movimenti precisi e senza effetto mosso o ghosting. Inoltre, la compatibilità con G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro elimina gli scatti e assicura una sincronizzazione perfetta tra GPU e monitor, favorendo un'esperienza di gioco stabile e senza distorsioni. È quindi ideale per i giocatori competitivi che cercano la vittoria e non possono permettersi ritardi o imprecisioni nel gameplay. Con un basso input lag di soli 2ms, Samsung Odyssey G7 soddisfa anche i giocatori più esigenti che richiedono risposte immediate alle loro azioni.

Alla luce delle sue prestazioni di spicco e delle funzionalità avanzate, Samsung Odyssey G7 si propone come una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano immagini vivide, tempi di risposta rapidi e una visuale coinvolgente. Offerto a 419,90€, rispetto al prezzo originale di 529,90€, rappresenta un affare per chi vuole portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore, combinando tecnologia di punta e design innovativo.

