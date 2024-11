Black Friday: Seagate Expansion Card 2TB per Xbox Series X|S a MENO DI 200€!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, offrendo sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti per i gamer, spicca la Seagate Expansion Card da 2TB per Xbox Series X|S, ora disponibile a soli 199,98€, con uno sconto del 18% rispetto al precedente prezzo di 245€. Una soluzione eccellente per chi vuole giocare senza limiti.

Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S 2TB, chi dovrebbe acquistarla?

La Seagate Expansion Card è progettata in collaborazione con Xbox per garantire un’esperienza di gioco fluida e senza compromessi. Grazie alla capacità di 2TB, questa scheda di espansione è perfetta per chi desidera accumulare una vasta collezione di giochi, incluso il supporto per i titoli delle quattro generazioni di Xbox, mantenendo tempi di caricamento rapidi e prestazioni elevate.

Uno dei principali punti di forza di questa unità SSD NVMe è la possibilità di giocare direttamente dalla scheda, godendo di caricamenti più veloci, ambienti di gioco dettagliati e un framerate stabile. Inoltre, supporta la funzione "Ripresa Rapida", consentendo di passare da un gioco all'altro in pochi secondi, senza interruzioni.

L’installazione è estremamente semplice: basta inserire la scheda nell’apposito slot sul retro della console e sarà subito pronta all’uso. La compatibilità completa con l’architettura Xbox Velocity assicura tempi di caricamento minimi, garantendo un gameplay immersivo e senza ritardi.

La durabilità è un altro aspetto chiave. La Seagate Expansion Card è costruita per durare nel tempo e include 2 anni di Rescue Services, offrendo tranquillità in caso di imprevisti.

Attualmente disponibile a soli 199,98€, questa scheda rappresenta una delle migliori soluzioni per espandere lo spazio di archiviazione della vostra Xbox Series X|S. La combinazione di prestazioni eccellenti, facilità d'uso e prezzo scontato rende questa offerta un'occasione da non perdere, soprattutto durante la settimana del Black Friday.

