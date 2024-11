Bellissimo set LEGO di Inside Out 2 a soli 28€!

Il set LEGO Inside Out 2 è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 27,99€ invece di 34,99€, con uno sconto del 20%. Questo kit è ispirato al famoso film d'animazione Pixar "Inside Out 2" ed è ideale dai 9 anni in su. La confezione comprende 2 Mood Cube personalizzabili con 9 basi dell’umore, un espositore, due mini-doll di Gioia e Ansia e altri dettagli che arricchiscono il gioco. Con 394 pezzi, il set offre infinite possibilità di gioco creativo e di esposizione, favorendo lo sviluppo emotivo e sociale attraverso il divertimento e la fantasia. È un regalo perfetto per i fan del film, che potranno esplorare e condividere le proprie emozioni in modo ludico.

Set LEGO Inside Out 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Inside Out 2 è consigliato ai fan del film d'animazione Pixar e vuole esplorare le proprie emozioni in modo creativo e divertente. Non solo offre ai più piccoli la possibilità di rivivere le avventure dei loro personaggi preferiti, Gioia e Ansia, ma funge anche da utile strumento per imparare a esprimersi. Grazie ai cubi modificabili, ognuno può adattare il giocattolo al proprio umore, rendendolo un eccellente mezzo per favorire la comunicazione e la comprensione delle emozioni tra coetanei e familiari.

Non solo, il set LEGO Inside Out 2 è anche una fantastica opportunità per sviluppare abilità manuali, concentrazione e pazienza. Con 394 pezzi da assemblare, i giovani costruttori sono invitati a seguire istruzioni dettagliate per completare questo kit costruibile che, una volta finito, diventa un magnifico pezzo da esposizione o un gioco da portare a casa degli amici. Il valore aggiunto di questo prodotto non esaurisce con il puro divertimento: sostenere lo sviluppo delle abilità sociali e di vita fondamentali attraverso il gioco è forse il più grande regalo che si possa fare a un bambino, rendendo questo set LEGO un pensiero ideale e significativo per occasioni speciali. Si tratta di un investimento nelle competenze emotive e creative dei più giovani, facendone un'acquisto perfetta per chi ama il mondo LEGO e Disney.

Al prezzo di 27,99€ invece di 34,99€, il set LEGO Inside Out 2 rappresenta non solo una fonte di divertimento ma anche un mezzo attraverso il quale i bambini possono imparare a esprimere le proprie emozioni. Questo lo rende un regalo ideale per i fan del film Inside Out 2 e per chi ama i set di costruzione LEGO e le storie che promuovono lo sviluppo emotivo e sociale. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per regalare ai vostri bambini un'esperienza di gioco unica, che combina divertimento e apprendimento in modo innovativo.

Vedi offerta su Amazon