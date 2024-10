Giocare su iPhone come su PS5? Certo che sì!

Sappiamo che Sony ha lanciato PlayStation Portal immaginandola come una "compagna" da affiancare a PS5 per il gioco remoto, ma la realtà è che potete sfruttare il gioco remoto dalla sua console anche tramite il vostro iPhone. Ancora meglio, dotandovi di un dispositivo come Backbone One Mobile, che potete facilmente collegare al vostro telefono tramite porta Lightning – e che quindi è adatto per telefoni non di ultimissima uscita. La buona notizia? Oggi costa il 30% in meno grazie alla festa delle offerte Prime di Amazon.

Backbone One Mobile Gaming Controller per iPhone, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Backbone One Mobile Gaming Controller per iPhone, nella sua variante PlayStation Edition, è decisamente una scelta intelligente per gli appassionati di giochi su iPhone che desiderano un'esperienza di gioco mobile elevata e senza compromessi.

Personalmente, lo sto testando da qualche giorno e sono rimasta colpita dalla sua facilità di utilizzo: collegandolo al vostro smartphone (ho un iPhone 12 Pro, ricordate che se avete un modello più recente dovete acquistare la versione con attacco USB-C, a sua volta in sconto), si installa l'app Backbone che permette di accedere subito a tutte le sue funzionalità: giocare i titoli mobile con un ottimo controller, oppure accedere al gioco remoto dalle vostre console (o da Steam), o divertirvi con i servizi in abbonamento per il gioco in cloud.

Con un abbonamento come Xbox Game Pass Ultimate, ad esempio, potete riprodurre in cloud i giochi supportati dalla tecnologia presenti nell'enorme libreria di Microsoft – comprese anche le produzioni first-party di Xbox stessa. Ma non solo: la caratteristica che per ora mi ha impressionata di più è la latenza ridottissima per il remote play da PS5, che mi permette di giocare usando iPhone come schermo quando magari la TV a cui PS5 è collegata è occupata da qualcun altro.

Insomma, parliamo di un controller definitivo per trasformare il vostro iPhone in una macchina da videogiochi e che, in questa PlayStation Edition scontata del 30%, è perfettamente compatibile anche con la vostra next-gen Sony. Chi ha bisogno di PlayStation Portal, dopotutto?

