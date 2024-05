Super sconto per questi auricolari wireless Yamaha (-44%)

Gli auricolari TWS Yamaha TW-E3C sono una soluzione all'avanguardia per chi cerca un mix di qualità audio, comfort e convenienza. Dotati della tecnologia True Sound, offrono un'esperienza d'ascolto senza paragoni, catturando ogni sfumatura delle tracce musicali preferite, dai dettagli più sottili degli strumenti alla chiarezza delle voci. Questi auricolari sono ideali anche per chi è spesso in movimento o lavora in ambienti rumorosi, grazie alla tecnologia Qualcomm Clear Voice Capture che assicura chiamate nitide, eliminando i rumori di fondo. E oggi potete farli vostri risparmiando il 44% rispetto al costo abituale, a soli 55,20€.

Auricolari wireless Yamaha TW-E3C, chi dovrebbe acquistarli?

A far spiccare questi auricolari è soprattutto l'insieme di tecnologie che offrono. La tecnologia Qualcomm Clear Voice Capture, ad esempio, assicura chiamate nitide e senza interferenze, isolando la voce dall'ambiente circostante. Questo li rende una scelta eccellente anche per coloro che sono costantemente in movimento o lavorano in ambienti rumorosi, poiché possono godere di comunicazioni chiare e senza problemi ovunque si trovino. La funzione Listening Care è invece un ulteriore vantaggio per la salute dell'udito, regolando automaticamente l'equalizzazione per mantenere un audio di alta qualità anche a volumi più bassi, proteggendo così l'udito degli utenti.

Per gli amanti dello sport e chi conduce uno stile di vita attivo, la resistenza all'acqua IPX5 protegge gli auricolari dal sudore e dalla pioggia, consentendo di utilizzarli in qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre, la lunga durata della batteria garantisce fino a 24 ore di ascolto continuo, permettendo agli utenti di godere della loro musica preferita per tutta la giornata senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente.

A questo si aggiunge il fatto che, grazie al prezzo scontato del 44%, gli auricolari sono ora disponibili a soli 55,20€ anziché 99€, costituendo così un investimento conveniente per chi cerca qualità audio, chiarezza nelle chiamate e praticità.

Vedi offerta su Amazon