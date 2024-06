Auricolari Sony WF-C500 a METÀ PREZZO: solo 50€!

Gli auricolari Sony WF-C500 sono in offerta oggi su Amazon a soli 49,99€, rispetto al prezzo originale di 99,99€, consentendo un risparmio del 50%. Questi auricolari true wireless garantiscono una vestibilità confortevole e un suono di qualità. Con la loro resistenza all'acqua, sono perfetti per affrontare qualsiasi situazione senza preoccuparsi. La connessione Bluetooth stabile assicura un ascolto senza interruzioni, mentre la lunga durata della batteria e la ricarica rapida vi permettono di godervi la vostra musica tutto il giorno.

Auricolari Sony WF-C500, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Sony WF-C500 sono la scelta ideale per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare alla qualità del suono. Progettati per offrire una vestibilità confortevole grazie alla loro forma piccola, leggera e arrotondata, questi auricolari si adattano perfettamente alle vostre orecchie, permettendovi di concentrarvi totalmente sulla vostra musica. Inoltre, la resistenza all'acqua IPX4 li rende adatti a essere indossati anche durante attività fisiche intense, senza il timore di danneggiarli con sudore o schizzi d'acqua.

Particolare attenzione è stata data alla qualità del suono con il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che riporta la musica più vicino alla registrazione originale, con possibilità di personalizzazione tramite l'impostazione EQ. La connessione Bluetooth è stabile e veloce grazie al Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10. Inoltre, la durata della batteria di 20 ore, combinata con la funzionalità di ricarica rapida, permette una giornata intera di musica senza interruzioni.

Offerti inizialmente a 99,99€, gli auricolari Sony WF-C500 sono oggi disponibili a soli 49,99€. Questo compromesso tra qualità del suono eccellente e praticità di utilizzo, con una riduzione del prezzo del 50%, li rende un'opzione irresistibile per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza spendere una fortuna.

