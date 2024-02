Prezzo TOP su questi auricolari gaming EPOS! (-21%)

Se state cercando delle ottime cuffie da gaming, ma al contempo volete qualcosa di estremamente portatile, vi consigliamo gli auricolari gaming EPOS GTW 270 Hybrid, che oggi vengono proposti da Amazon a soli 104,99€, rispetto al prezzo originale di 132,73€, godendo di uno sconto del 21%. Questi auricolari wireless in-ear ibridi sono il compagno ideale per i vostri giochi in movimento, offrendo un'esperienza audio senza pari grazie al SUONO EPOS ENGINEERED e alla massima riduzione del rumore. Sono dotati di un dongle USB-C aptX a bassa latenza, perfetti per Nintendo Switch, telefoni Android, PC e PS5, oltre a essere compatibili con qualsiasi dispositivo tramite connessione Bluetooth 5.1. Scopriamo insieme tutti i dettagli del prodotto!

Auricolari gaming EPOS, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari wireless EPOS GTW 270 sono l'ideale per gli appassionati di gioco che ambiscono a un'esperienza audio di qualità superiore senza il vincolo dei fili. La loro compatibilità multipiattaforma li rende perfetti per utenti Nintendo Switch, PC, PS5 e telefoni Android, garantendo un suono di alta qualità in ogni contesto, sia in movimento che in casa.

Per chi cerca la praticità senza compromessi, gli EPOS GTW 270 sono dotati di un dongle USB-C aptX a bassa latenza, che elimina ogni ritardo tra l'azione di gioco e l'audio, e di una connessione Bluetooth 5.1 per una compatibilità estesa con diversi dispositivi. La resistenza all'acqua IPX 5 li rende perfetti per affrontare condizioni climatiche variabili, senza temere danni da sudore o pioggia leggera. La loro forma ergonomica li rende estremamente confortevoli anche dopo lunghe sessioni di gioco, soddisfacendo le esigenze degli utenti più esigenti.

Quindi, al prezzo attuale di 104,99€, ridotto da 132,73€, consigliamo vivamente l'acquisto di questi auricolari a chiunque voglia migliorare la sua esperienza gaming senza rinunciare alla praticità, approfittando del 21% di sconto: affrettatevi prima che l'offerta finisca!

Vedi offerta su Amazon