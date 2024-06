Auricolari Creative Zen Air Plus al minimo storico con doppio sconto!

Gli auricolari Creative Zen Air Plus sono oggi disponibili a soli 49,99€ rispetto al prezzo originale di 76,16€, godendo di uno sconto del 34% ma il prezzo scende a 39,99€ grazie al coupon del 20% da attivare in pagina. Questi auricolari leggeri e senza fili offrono la nuova generazione di audio Bluetooth LE, cancellazione attiva del rumore ibrida e modalità ambiente, garantendo fino a 32 ore di riproduzione totale. Inoltre, il prodotto è dotato di 6 microfoni per assicurarvi una qualità di chiamata superiore.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 30 giugno, salvo esaurimento.

Auricolari Creative Zen Air Plus, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Creative Zen Air Plus rappresentano un'ottima scelta per chi desidera immergersi nell'esperienza audio definitiva senza compromessi. Ideali per gli appassionati di musica alla ricerca di una qualità del suono superiore, offrono prestazioni audio wireless di nuova generazione grazie al Bluetooth LE Audio. Grazie alla loro capacità di cancellazione attiva del rumore ibrida e alla "modalità ambiente", gli utenti possono godere di un ascolto ininterrotto, isolandosi dai rumori esterni o rimanendo consapevoli dell'ambiente circostante a seconda delle esigenze.

Con una durata della batteria che supera il giorno di utilizzo, fino a 32 ore di riproduzione totale e sei microfoni che garantiscono chiamate cristalline filtrando i rumori di sottofondo, questi auricolari sono perfetti per professionisti in movimento e per utenti che necessitano di un dispositivo affidabile per le lunghe giornate. Inoltre, la resistenza all'acqua IPX4 li rende adatti anche agli appassionati di sport e attività all'aperto. Dotati di driver al neodimio da 10mm, questi auricolari offrono bassi profondi e audio bilanciato, mantenendo una bassa latenza circa di 55 ms per garantire una fluida riproduzione audio.

Offrendo prestazioni audio eccezionali, una batteria duratura e comodi controlli touch, gli auricolari Creative Zen Air Plus rappresentano una scelta eccellente per chi desidera audio di alta qualità in movimento. Il loro prezzo ridotto di 39,99€ grazie allo sconto e al coupon, rappresenta un'occasione imperdibile per acquistare auricolari all'avanguardia ad un costo accessibile.

