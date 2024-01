ASUS ZenScreen, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 19%!

Per i professionisti dinamici e gli appassionati di tecnologia alla ricerca di una soluzione pratica e performante, il monitor portatile ASUS ZenScreen da 15,6" è un'opzione imperdibile. Ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 160,30€, ben al di sotto del prezzo consigliato di 199€, questo monitor offre un notevole sconto del 19% che lo rende un acquisto ancora più attraente.

ASUS ZenScreen, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS ZenScreen si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate e la sua portabilità. Dotato di un pannello IPS da 15,6 pollici, offre immagini nitide e colori vivaci con una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel). La sua leggerezza e il design ultrasottile lo rendono il compagno di viaggio ideale per chi lavora in movimento.

Inoltre, grazie alla connettività USB Type-C, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo estremamente versatile. Il monitor include anche una custodia pieghevole che funge da supporto, permettendo di posizionarlo facilmente in diverse angolazioni. Con le tecnologie ASUS Eye Care, come la riduzione della luce blu e la tecnologia anti-sfarfallio, il monitor è progettato per minimizzare l'affaticamento degli occhi durante l'utilizzo prolungato.

Con un prezzo speciale di 160,30€, rispetto al prezzo originale di €199,00, il monitor portatile ASUS ZenScreen è un affare per chi cerca mobilità, comodità e qualità visiva. È la scelta ottimale per estendere il proprio spazio digitale in viaggio o per ottimizzare la configurazione del lavoro remoto. Offrendo tecnologie di protezione per gli occhi e di facile impiego, vi catturerà per l'eleganza e la praticità.

