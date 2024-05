Il notebook ASUS ROG più unico di sempre ora costa 500€ in meno

Se state cercando un laptop che unisca un'elevata produttività in movimento con prestazioni di livello superiore per il gaming e il lavoro intensivo, l'Asus ROG Zephyrus Duo16 potrebbe essere la scelta perfetta. Durante la Gaming Week di Amazon, che si protrarrà fino al 5 maggio, è possibile cogliere un'opportunità molto interessante su questo notebook ad alto tasso di tecnologia, con il prezzo che si abbassa di ben 500€ rispetto a quello abituale, arrivando a 2.999€.

Asus ROG Zephyrus Duo16, chi dovrebbe acquistarlo?

Come accennato, l'Asus ROG Zephyrus Duo16 è il vertice della tecnologia per gli amanti del gaming e per i content creator che cercano un laptop senza compromessi. Questo modello è particolarmente indicato per coloro che richiedono prestazioni estreme e desiderano un'esperienza di gioco di alto livello, grazie al processore AMD Ryzen 9 6900HX e alla scheda grafica GeForce RTX 3080. Inoltre, con 32GB di RAM e 2TB di SSD PCIe, offre tempi di caricamento rapidi e la capacità di gestire agevolmente i software più impegnativi, oltre a tanto, tantissimo spazio di archiviazione per i vostri file.

Ma non è solo l'hardware a distinguere l'Asus ROG Zephyrus Duo16, bensì anche il suo innovativo design con doppio display. Questo include un monitor principale anti-riflesso certificato Pantone e un touchscreen secondario che migliora il multitasking, rendendo l'esperienza utente incredibilmente versatile, perfetta per gli appassionati di gaming, creatori di contenuti o coloro che necessitano di una produttività efficiente in movimento.

Con uno sconto così rilevante sul prezzo di listino, che vi permette di risparmiare 500€ su un vero e proprio mostro di tecnologia, questo laptop rappresenta una scelta eccellente per chi non si accontenta mai e cerca sempre il meglio, sia in termini di prestazioni che di innovazione.

