Monitor gaming ASUS 27" 360 Hz al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-1025€)

Per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alto livello, Amazon vi offre il monitor gaming ASUS ROG Swift PG27AQN a soli 874,00€, invece di 1899,00€, offrendovi un risparmio del 54%. Un'opportunità imperdibile per migliorare la propria configurazione gaming con un monitor di qualità superiore.

Monitor gaming ASUS ROG Swift PG27AQN, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS ROG Swift PG27AQN rappresenta la scelta ideale per i giocatori d'élite e per gli appassionati di esports alla ricerca di una qualità visiva senza compromessi e di prestazioni di alto livello. Con il suo refresh rate estremamente alto di 360 Hz, abbinato a una risoluzione QHD (2560x1440 pixel) e al supporto della tecnologia NVIDIA G-SYNC, vi assicura un'esperienza di gioco incredibilmente fluida e reattiva, riducendo al minimo le distorsioni di movimento e offrendo una fedeltà visiva eccezionale. La velocità di risposta di solo 1 ms (GTG) e l'ampio spazio colore, che copre il 98% DCI-P3 e il 135% sRGB, garantiscono immagini vivide e reattive, facendo di questo monitor la scelta prediletta per chi non vuole scendere a compromessi sul fronte della qualità visiva.

In particolare, è consigliato agli appassionati dei titoli esports più competitivi come Valorant, Fortnite, Apex Legends e CS:GO, dove una frazione di secondo può determinare l'esito di un incontro. La funzionalità NVIDIA Reflex Analyzer consente inoltre di misurare la latenza del sistema, offrendo ai giocatori la possibilità di ottimizzare le proprie configurazioni per il massimo vantaggio competitivo.

Raccogliendo le migliori tecnologie disponibili per il gaming, il monitor ASUS ROG Swift PG27AQN è la scelta ideale per i gamer che non vogliono scendere a compromessi sulle performance visive. Con la sua elevata frequenza di aggiornamento e qualità d'immagine superiore, è progettato per offrire un'esperienza di gioco senza rivali. A un prezzo di 874€, rappresenta un investimento significativo nella propria configurazione di gaming, ma le sue eccezionali caratteristiche tecniche giustificano appieno il costo per chi cerca il meglio del meglio nel mondo degli esports.

